"Boomerang" se termine à chaque fois sur une carte blanche laissée à l'invité : quelques minutes pour parler, en toute liberté et en direct à l'antenne, de ce qu'il veut. L'écrivain Eric-Emmanuel Schmitt a choisi de nous lire un texte inédit, écrit pour l'occasion… Le voici.

Trop souvent, devant l’horreur, nous fermons les yeux et nous crions : « Assez ! », exigeant des mesures pour résoudre le mal.

Or certains problèmes demeurent sans solution… En tout cas, sans solution unique. Voilà ce qu’on appelle le tragique : l’opposition de deux forces qui ne sont pas d’accord et qui, pourtant, ont raison toutes les deux.

Ainsi, au XXIe siècle, on peut trouver légitime de fuir la misère et la violence, mais aussi légitime l’inquiétude du pays accueillant qui se fragilise : choix tragique entre se montrer humain et se montrer prudent. On comprend la nécessité d’enrayer le réchauffement, mais on ne veut pas stopper la croissance : choix tragique entre ne plus vivre demain ou mal vivre aujourd’hui. On compatit avec ceux qui ont peu, mais on craint de vider les poches de ceux qui ont plus : choix tragique entre enrichir les pauvres et conserver des faiseurs de richesse.

À la tragédie, nous préférons tous le drame, avec son schéma élémentaire : le bon et le méchant. Les marchands de drame prolifèrent en politique : des présidents qui désirent construire des murs pour finir avec les migrants, des climatosceptiques, des ultralibéraux, des anti-entreprises, des ultra-nationaux. C’est ça, le démagogue : celui qui refuse la tragédie et aime le drame. Niant la complexité, il brandit une solution unique.

Même s’il nous déplaît, nous devons apprivoiser le tragique. Le reconnaître, le mesurer, puis repousser le menteur qui l’oublie. Notre horreur des tragédies ensanglante le monde.

C’est inconfortable d’être un homme, un homme lucide. Mais le confort, c’est la mort de l’autre.

