Un épisode romancé de la vie de l’écrivain Graham Greene, scénariste du film mythique "Le Troisième homme" est au cœur de la nouvelle BD écrite par Jean-Luc Fromental.

Détail de la couverture de "Le coup de Prague" de Jean-Luc Fromental et Miles Hyman © Collection Aire Libre chez Dupuis

"Le Coup de Prague"est un récit haletant dans la Vienne de l'après-guerre, superbement rendu par le trait de Miles Hyman.

Ne comprendre l’intrigue d’un film que dans sa première partie, et en être ravi... Dans Le Troisième homme de Carol Reed (1949), un écrivain américain (interprété par Joseph Cotten) arrive à Vienne à l’invitation d’un ami (Orson Welles). Sur place, il apprend sa mort. Ce chef d’œuvre du cinéma britannique, très influencé par l'expressionnisme allemand d'avant-guerre, repose sur une illusion. Le film, célèbre pour la musique entêtante d'Anton Karas à la cithare, est l’occasion de scènes fabuleuses dans les rues et les égouts d’une ville en ruine que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale sont en train de se partager. Le scénariste de ce fabuleux thriller en noir et blanc, c’est l’écrivain anglais Graham Greeene.

Jean-Luc Fromental, lui aussi scénariste, voue une telle admiration à son œuvre qu’il le met en scène dans sa BD Le Coup de Prague. Il faut dire que Graham Greene a tout pour séduire un auteur en quête de romanesque. Catholique : (« Vous n’avez pas idée de ce que je serais si je n’avais pas la religion. Sans l’assistance divine, je mériterais à peine le nom d’humain », assurait-il), il fut incapable de quitter sa femme qu’il trompait. Mais il réussit à se faire excommunier ! Graham Greene fut aussi agent secret, grand voyageur, et surtout, un fabuleux auteur de thrillers.

Détail d'une planche de "Le coup de Prague" avec un plan qui rappelle Le troisième homme © Jean-Luc Fromental et Miles Hyman/ Collection Aire Libre chez Dupuis

Le Coup de Prague se déroule un an avant la réalisation du Troisième homme. Greene est en repérages dans la capitale autrichienne pour écrire son scénario. L’auteur de La Puissance et la gloire y retrouve Elizabeth Montagu, une ancienne espionne. Jean-Luc Fromental nous entraîne dans un récit habile à plusieurs niveaux entre espionnage et clins d’œil au Troisième homme. Comme pour le film de Carol Reed, on ne perçoit qu'assez tard la signification du titre - Le "Coup de Prague" désigne la prise en main de la République tchécoslovaque par les Soviétiques en 1948.

Le récit est servi par le dessin au fusain de Miles Hyman. Chaque case pourrait être un tableau inspiré d’Edward Hopper. Un classicisme qui convient parfaitement à ces sombres années 1940.

Le danger quand on s’attaque à une personne comme Graham Greene, c’est d'en faire Tintin ou James Bond

Ecouter Jean-Luc Fromental :

Je suis un enfant de la guerre froide

Ecouter Jean-Luc Fromental :

Graham Greene et Elizabeth Montagu dans Le Coup de Prague © Jean-Luc Fromental et Miles Hyman/ Collection Aire Libre chez Dupuis

Dans la vie de Graham Greene, il y a beaucoup de moments dont on ne sait pas à quoi ils sont consacrés. Cela laisse de l’espace pour faire entrer de la fiction

Ecouter Jean-Luc Fromental :

Détail d'une planche du "Coup de Prague" avec la roue viennoise dans laquelle est jouée un fameuse scène du Troisième homme avec Orson Welles et James Cotten © Jean-Luc Fromental et Miles Hyman/ Collection Aire Libre chez Dupuis

Elizabeth est une héroïne hitchcockienne. Comme on a très peu d’images d'elle j’ai pu inventer.

Ecouter Miles Hyman :

Comment j’ai dessiné "Le coup de Prague"

La leçon de dessin de Miles Hyman :

Feuilletez quelques pages du Coup de Prague

Le Coup de Prague, une BD signée Miles Hyman et Jean-Luc Fromental est publié chez Dupuis dans la collection Aire Libre.