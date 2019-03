Mona Ozouf, Cynthia Fleury, Kiddy Smile, José Garcia et Hélène Darroze : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Paul Guillotte a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

L'historienne Mona Ozouf

Historienne, philosophe et spécialiste de la Révolution Française, Mona Ozouf est venue nous livrer son regard aiguisé sur les révoltes contemporaines et la crise du sentiment national.

L’imagination n’est pas à l’aise dans un monde qui est peuplé d’images, tellement peuplé d’images qu’il ne laisse plus de place à l’imagination.

Nous vivons dans un monde de la défiance. Autrefois il y avait une confiance dans le roi mais aussi chez les hommes qui entraient en révolution, il y avait une grande confiance en ce qu'ils allaient faire.

La philosophe Cynthia Fleury

Philosophe et psychanalyste, Cynthia Fleury est venue poursuivre la réflexion, et aborder les questions d'immédiateté, de réaction, de détérioration du débat public et d'individualisme...

Le cours de la parole donnée a chuté, non seulement la parole ne veut quasiment plus rien dire, donc fondamentalement on a perdu cette idée que le premier outil de régulation de la violence, c’est la parole.

Si vous désubstantialisez sans cesse la parole, par de la novlangue, par du réductionnisme, par de l’insulte à la place d’un argument etc. vous videz la démocratie de sa force.

Le chanteur Kiddy Smile

Chanteur, danseur, DJ et ardant ambassadeur du voguing en France... Kiddy Smile est un modèle d'expression et d'affirmation de soi. Il est venu nous parler fiertés, combats, racisme, intersectionnalité, house, rassemblement et joie !

J’ai envie de faire du divertissement et d’utiliser la danse. Je suis dans un moment de ma vie où je me sens très joyeux et j’en envie de le partager avec les gens. On ne peut pas être joyeux tout au long de sa carrière, je pense que j'aurais des moments plus sombres.

Quand on s'affiche publiquement on reçoit beaucoup d'insultes, mais encore plus d'amour quand même. C'est bien de s'afficher, après ce n'est pas évident tous les jours. Ce sont plus souvent les gens qui n'aiment pas qui se manifestent, et du coup c'est assez dur de voir qu'il y a plus de gens qui apprécient que de gens qui haïssent.

L'acteur José Garcia

Comédien, principalement connu pour ses rôles comiques – mais pas que –, José Garcia est venu se livrer sur l'art de l'émotion, le rire, le comique et l'art du clown...

Le problème c’est que de nos jours il y a plein de gens qui considèrent que ne pas avoir de filtre c’est être rock’n’roll, et en fait ce n’est pas ça, c’est être juste brutal, ne pas avoir assez d’intelligence pour dire les choses de manière un peu plus intelligente justement et garder de la gentillesse.

La cheffe Hélène Darroze

Elue meilleure chef du monde, il y a quatre ans, et jury de l'émission "Top Chef", Hélène Darroze fait partie des nouveaux visages de l'art culinaire français. Elle est venue parler environnement, traditions et goûts, dans Boomerang :

Une tomate ça se mange au mois de juillet. C'est pas la peine d'espérer faire une salade de tomates avant. Il faut juste respecter l’ordre des choses. Attendre les premières asperges, pour moi c’est un vrai bonheur. Et croquer dans la première asperge c'est presque jouissif.

