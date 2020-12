Le célèbre couturier français Pierre Cardin est décédé à l'âge de 98 ans. Sa mort a été annoncée par sa famille et par l'Académie des Beaux-Arts.

Le couturier Pierre Cardin est décédé ce 29 décembre 2020 à 98 ans © AFP / Lucas BARIOULET

Le célèbre couturier français Pierre Cardin est décédé à l'âge de 98 ans. Fils d'immigrés italiens devenu un homme d'affaires, Pierre Cardin est mort dans la matinée de mardi à l'hôpital américain de Neuilly, dans l'ouest de Paris.

Pierre Cardin en 2006 © AFP / STUDIO HARCOURT PARIS / Studio Harcourt Paris

Sa marque Pierre Cardin est présente, sous formes de franchises, dans plus de 100 pays, faisant de Pierre Cardin l'un des cinq Français les plus connus au monde. Sa fortune serait estimée à plus de 600 millions d'euros en 2009.

Il a osé dans les années 1950 se lancer dans la mode populaire, rompant avec une tradition élitiste chez les grands couturiers . Il est l'un des pionniers du prêt-à-porter. Dès 1959, il présente même une collection de prêt-à-porter luxueux au Printemps.

Le modèle "cosmocorps" de Pierre Cardin lors de défilé de janvier 1968 © AFP / AFP

Inspiré de la culture japonaise, il a habillé John Steed pour la série britannique Chapeau melon et bottes de cuir, les Beatles avec leurs célèbres vestes sans col, et il a plus tard exploré d’autres formes de création notamment dans le design et le mobilier.

L'acteur Patrick Macnee, incarne John Steed habillé en Pierre Cardin dans la série Chapeau melon et bottes de cuir (the New Avengers), aux cotés de Diana Rigg © AFP / ABC / Collection ChristopheL

Influencé par les avancées technologiques de la décennie, il propose, dès 1962, des silhouettes "cosmonautes". Pierre Cardin forme alors avec André Courrèges et Paco Rabanne le trio de tête de la haute couture des années 1960.

Défilé au Théâtre du Châtelet à l'occasion des 70 ans de carrière de Pierre Cardin en septembre 2020 © AFP / Lucas BARIOULET

Inspirée par l’esthétique visuelle et chromatique de l’Op Art, la robe baptisée Cible est emblématique de la décennie connaissant d’abondantes publications, dans des magazines de mode comme le Elle au printemps 1966 sur le mannequin Yoko, muse fétiche du couturier.

La célèbre robe cible de Pierre Cardin / Capture d'écran site du Palais Galliéra

Cette pièce est un chef d’œuvre de coupe ultime jouant avec l’optique : Cardin réussit à incruster un disque noir dans deux larges cercles jaune et orangé, eux mêmes pris dans le corps de la robe ivoire explique le Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris sur son site.

Les Beatles posent pour leur portrait de groupe habillés en Pierre Cardin avec leurs vestes sans col © Getty / Harry Hammond/V&A Images/Getty Images

Il crée en 1970 l’Espace Cardin à Paris où se produisent des artistes comme Marlène Dietrich, Bob Wilson, Gérard Depardieu, Jeanne Moreau avec qui il aura une liaison.

Défilé à Paris à l'occasion des 70 ans de carrière de PIerre Cardin en septembre 2020 © AFP / Lucas BARIOULET

Épris de culture, Pierre Cardin a fait réhabiliter le château du Marquis de Sade, à Lacoste (Vaucluse) où il organise chaque année un festival de théâtre, danse et opéra, le festival de Lacoste, espérant faire du village un carrefour culturel, et le transformant en un village-musée.

L'architecte hongrois Antti Lovag construit une maison en 1977 à Théoule les bains pour le riche industriel Pierre Bernard. Lorsque ce dernier meurt en 1991, Pierre Cardin, qui habite à coté, décide de l'acheter.