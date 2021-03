Des milliers de dessins et 40 ans passés à Libé : le dessinateur Willem prend sa retraite et quitte le quotidien. Ces derniers mois, il a croqué l'actualité "Covid" à pleines dents. C'est la dessinatrice de Charlie Hebdo, Coco, 38 ans, qui deviendra la caricaturiste attitrée du quotidien.

Quelques-uns des très (très) nombreux dessins de Willem, réalisés en 40 ans de carrière. © Compte Twitter Libération (@libe)

Il a passé 40 ans chez Libé. Le dessinateur néerlandais, Willem, a annoncé ce lundi qu'il prendrait sa retraite le 1er avril, à la veille de son 80e anniversaire. Willem, résident en France depuis 1968, "a mis son génie graphique et son humour provocateur au service du projet libertaire" de Libération, souligne le journal, qu'il quittera au moment même où son homologue du Monde, Plantu, posera aussi son crayon.

C'est la dessinatrice de Charlie Hebdo, Coco, 38 ans, qui deviendra la caricaturiste attitrée de quotidien.

"Prendre la suite de Willem et en plus à Libération, c'est un honneur qui ne se refuse pas", commente Coco, dans le communiqué envoyé à l'AFP. "Je ne dis pas 'remplacer' car on ne remplace pas un génie du dessin. Alors je vais faire de mon mieux, cher Willem (...) Et surtout : être libre et dessiner. Dans deux titres fameux et d'ailleurs liés", souligne-t-elle.

Jacques Faizant "au Figaro, Plantu au Monde, Wolinski à l'Huma... Pour la première fois, LE dessinateur de presse d'un grand quotidien national est UNE dessinatrice", s'est félicité sur Twitter le directeur général de Libération, Denis Olivennes.

Sa dernière année marquée par la Covid

Difficile de résumer Willem en une simple sélection... Dans son oeuvre corrosive, couronnée du Grand Prix d'Angoulême en 2013, il fustige notamment les dérives identitaires et l'injustice sociale. "Pour beaucoup d'entre nous, Willem est un maître à penser, un éditorialiste qui a, par hasard, également un génie pour la caricature", a salué le directeur de la rédaction de Libé, Dov Alfon, annonçant "un numéro spécial le jour de son départ le 31 mars".

Évidemment marqués par la pandémie de coronavirus, ces derniers mois n'ont pas échappé au coup de crayon du dessinateur. Mêlant la politique et l'actualité internationale, on découvre un regard acéré sur les événements qui ont marqué cette année "sous Covid". Mais en quatre décennies, il a aussi décrit la gauche, les années Trump... Voici quelques-uns de ces dessins, publiés ces derniers mois ou ces dernières années.