La journaliste, grand reporter au journal Le Monde Annick Cojean, les chanteuses Oumou Sangaré et November Ultra, la jeune romancière Line Papin et la comédienne Françoise Lebrun étaient au micro d'Augustin Trapenard cette semaine. Ne ratez pas les moments forts de leur entretien.

"Le dialogue peut tout changer, il faut faire parler le cœur" - Oumou Sangaré dans Boomerang © Getty / FG Trade

Rétrospective des moments les plus insolites de Boomerang cette semaine grâce au mix réalisé par Victor Kandelaft.

Oumou Sangaré

Sa voix lumineuse transcende le continent Africain comme le monde entier, avec ce pouvoir de lutter contre les injustices à voix haute dans une musique traditionnelle teintée de blues. Elle sort son nouvel album "Timbuktu" à la fin du mois. Réécoutez l'interview intégrale de la chanteuse dans Boomerang :

OS : "Très tôt je me suis donnée ce devoir de parler pour les sans-voix, les femmes qui n’ont pas le moyen de s’exprimer et qui souffrent au quotidien.

La musique est différente de la politique, voire plus importante, car elle dit la réalité de la vie et pointe du doigt les injustices.

La musique peut changer les mentalités, briser des tabous, les injustices ou les violences faites aux femmes

Au Mali, comme partout dans le monde, le dialogue peut tout changer. Il faut faire parler le cœur."

CARTE BLANCHE - Oumou Sangaré chante "Sarama"

November Ultra

Elle fait sensation sur Insta et TikTok depuis qu'elle y partage son quotidien et surtout sa voix. C'est son titre "Soft & Tender" qui révèle sa voix exceptionnelle avant qu'elle ne sorte son premier album "Honey Please Be Soft & Tender" à l'été 2021. Son album "Bedroom Walls" est sorti aujourd'hui. Retrouvez l'intégralité de son entretien au micro d'Augustin Trapenard cette semaine.

NU : "L’art peut avoir un effet très protecteur. La société est violente, surtout pour une femme grosse et discriminée.

CARTE BLANCHE - Quand November Ultra reprend "Que reste-t-il de nos amours" de Charles Trenet

Line Papin

La jeune romancière sortait il y a un mois son tout dernier livre "Une vie possible", le témoignage intime d’une jeune femme confrontée à l’expérience d’une grossesse qui s’interrompt. L'écrivaine est venue se confier dans Boomerang.

LP : "Avant mes grossesses, le mot "féminisme" ne me disait rien. Quand je suis tombée enceinte, j’ai compris que mon corps avait une histoire et qu’il était politique.

Écrire sur la vie, c’est la remettre en question et l’écrivain est celui qui est mal à l’aise face à cette vie

Françoise Lebrun

La comédienne est à l'affiche de "Vortex", le nouveau film de Gaspar Noé qui sort mercredi prochain. Aux côtés d'Alex Lutz et de Dario Argento, elle incarne une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer. Au micro d'Augustin Trapenard, Elle est revenue sur la force vitale, créatrice et éducative qu'a toujours représentée dans sa vie le cinéma.

FL : "Il faut toujours apprendre. Petit, on apprend à marcher, à manger ; quand on vieillit, on apprend à réapprendre.

J’aime les gens qui ne sont pas comme il faut. J’espère être de ceux-là

"Il existe une voix consciente et une voix, qu’on a à l’intérieur de soi, dont on ignore la provenance".

Annick Cojean

À l'occasion de la journée que France Inter et l’association "Choisir la Cause des Femmes" ont organisé à la Maison de la Radio, pour rendre hommage à Gisèle Halimi et ses engagements, la journaliste au journal Le Monde est venue se confier sur l'une des femmes les plus visionnaires du XXe siècle. Gisèle Halimi s’était confiée à elle dans "Une farouche liberté". Retrouvez l'entretien d'Annick Cojean dans Boomerang.

AC : "Tout peut toujours être remis en cause : les femmes sont toujours les premières victimes de la guerre, du chômage et des crises économiques.

Nous devons perpétuer le combat de Gisèle Halimi

Je me demande si les hommes se rendent compte à quel point le sort des femmes peut être effroyable. Il faut résister aux règles du patriarcat qui nous emprisonnent, nous menottent encore, nous les femmes.

N'oublions pas que Gisèle Halimi a été très critiquée à l’époque. Menacée de mort, traitée de "pute" et de tous les noms. Mais on lui doit énormément de combats : la torture par le viol, l’avortement, la parité ou même le divorce".

