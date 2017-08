Chaque lundi, retrouvez Marine Mandrilla et Louis Martin dans "Le Temps d'un bivouac" pour une recette du monde...

Ingrédients

1 kilo d’aubergine rond

300 g de viande hâchée

1 gros oignon

100 g de pignon de pin (snowbar)

1 ou 2 pain libanais

500 g de yaourt nature (labban)

400 g de pois chiches cuits

2 gousses d’ail écrasées

1 cuillère à soupe de vinaigre (pour la viande)

2 cuillères à soupe de tahineh (crème de sésame)

2 cuillères à soupe de menthe séchée (na3na3 yabess)

une pincée de piment en poudre ( h7ar facultatif)

quelques feuilles de menthe fraîche

50 g de beurre

sel

bain de friture

Préparation

- Lavez les aubergines et, les éplucher puis coupez-les en petits dés. Saupoudrez-les avec du sel et laissez-les dégorgez de leur eau pendant que vous préparez le reste du fatteh.

- Chauffez le beurre dans une poêle. Mettez-y l’oignon finement haché et faites frire 10 minutes en remuant. Ajoutez la viande hachée et faites-la bien cuire, ajoutez du sel , du poivre et le vinaigre.

- Mélangez le yaourt nature avec l’ail écrasé, le tahineh, la menthe séchée, le piment en poudre et le sel.

- Égouttez les dés d’aubergine qui ont dû rendre de l’eau. Chauffez le bain de friture, mettez-y à dorer les dés d’aubergine pendant une dizaine de minutes. Retirez-les du feu et réserver.

- Coupez le pain en croûtons et arrosez-les d’huile d’olive et du sel. Mettez le pain au four pour une quinzaine de minutes jusqu’à ce que le pain soit bien croustillant.

- Faites dorer les pignons de pin sans huile et réserver.

- Chauffez les pois chiches puis égouttez-les. Mettez les pois chiches dans le plat, puis ajoutez le pain libanais, les aubergines frits, le yaourt puis à la fin la viande et les pignons de pin. Décorez avec la menthe fraîche.

Servez bien chaud