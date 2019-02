Pour la 4e édition de son festival pluridisciplinaire, tout l’ADN de La Villette se décline sur le parc, en intérieur et en extérieur !

little Villette et jardins en folies © William Beaucardet

Jonglant avec tous les langages artistiques, Le festival 100% accélère le mouvement à travers des activités diverses et variées : spectacles, installations, concerts, ateliers, parcours et rencontres.

Ce festival est une invitation à découvrir la diversité des artistes soutenus tout au long de l’année dans le cadre des résidences et de voir le meilleur de la création actuelle à travers des grands noms de la scène internationale.

Cette année, le Festival vous fait découvrir :

100% L’Expo, Sorties d’écoles, dans la Grande Halle et les folies, présente les œuvres d’une centaine d’artistes issus d’écoles.

► Un panorama inédit de la jeune création française en accès libre : arts plastiques, installations, films, vidéos, design, mode, performances…

100% BEAUX-ARTS 100% festival / Gérard FAURE

Les grandes figures du théâtre dans des formes monumentales : Jan Fabre et Ivo van Hove.

► Contre la montée des nationalismes Jan Fabre célèbre l’esprit naturellement critique des Belges, leur anticonformisme vigoureux, leur soif de chair et de vie.

► Ivo van Hove offre une fine analyse des rapports entre colonisateurs et colonisés. Il met magnifiquement en scène La force des ténèbres de Louis Couperus.

La nouvelle figure de la danse contemporaine, inédite en France : Alice Ripoll

► La chorégraphe Alice Ripoll emmène le spectateur à la découverte du « Passinho », une nouvelle danse virale et frénétique qui enflamme les Baile funk des favelas de Rio de Janeiro.

La vitalité des danses urbaines avec Ousmane Sy et la 7e édition de l’International Illest Battle 100% Krump.

► Le chorégraphe Ousmane Sy poursuit son travail d’exploration des énergies et des gestes féminins avec les danseuses de son groupe Paradox-sal.

► Des danseurs d’une quinzaine de nationalités différentes s’affronteront à l’International Illest Battle 100% Krump, en solo ou par équipes dans une ambiance surchauffée, au son de beats enivrants.

Une série de performances (dont certaines en accès libre) de Joris Van de Moortel, Samira Elagoz, Silke Huysmans & Hannes Dereere, du collectif Suzanne et de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy.

► L’artiste performeur belge Joris Van de Moortel a mis du temps pour obtenir son permis de conduire. Une fois en poche et la voiture de ses rêves acquise, Audi 80 up in Smoke Tour est né...

► Dans Cock, Cock… Who’s There? l’artiste performeuse Samira Elagoz plonge le spectateur dans l’univers du web et de ses plateformes et sites de rencontre en ligne.

► Silke Huysmans et Hannes Dereere relatent un drame survenu au Brésil dans la pièce documentaire Mining Stories, à travers le récit de ses habitants et de leur expérience propre.

► Suzanne présente Statu : l’installation vivante et performative d’une simulation algorithmique appliquée à un alphabet de gestes de la vie quotidienne, qui tend à évaluer l’homme.

► L’ENSAP - Cergy propose un programme de performances réunissant des diplômés de l’école et présente la vitalité d’expérimentations saisissant à bras-le-corps l’ensemble des pratiques contemporaines.

100% JOUER ! avec Marie Claire Enfants - Dès 2 ans

► Jouer, c’est s’amuser, apprendre, comprendre, s’occuper, progresser, gagner, perdre, imaginer. Un parcours créatif à faire en famille pour découvrir jeux et jouets de façon innovante.

little Villette et jardins en folies / William Beaucardet

Certains de ces spectacles et performances sont proposés en association avec le festival itinérant Les femmes s’en mêlent.

Toute la programmation à découvrir ici.