100% Expo et spectacles : toute La Villette en un festival !

Festival 100 % - photo Thomas Jolly - Le Dragon par Nicolas Joubard. © La Villette édition 2022

Pour sa 5e édition, 100% le festival pluridisciplinaire, combinant spectacles et exposition, décline tout l’ADN de La Villette, un mois durant, avec une centaine d’artistes français et internationaux.

100% L’Expo et 100% Spectacles, c’est 100% La Villette !

100% L’EXPO, dans la Grande Halle et les folies, expose les artistes de demain.

100 L'EXPO / Anaïs Castaings

Pensée comme un tremplin professionnel et une vitrine de la scène émergente, 100% L’EXPO est le rendez-vous incontournable de l’art contemporain consacré à la jeune création. La Villette collabore avec des écoles d’art, de design, de cinéma et de danse, afin d’offrir un large panel des pratiques artistiques : arts plastiques, performances, arts numériques, cinéma, architecture, stylisme, design, photographie…

Pour cette nouvelle édition, 100% L’EXPO s’ouvre à de nouvelles écoles et présente les travaux d’une centaine de jeunes talents récemment diplômés.

Sont réunis cette année la Villa Arson, les Beaux-Arts de Paris, l’École des Arts Décoratifs, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, l’École nationale supérieure de la Photographie d’Arles, l’École du Centre national de danse contemporaine d’Angers, l’École nationale supérieure de Création Industrielle - les Ateliers, La Fémis et l’École de cinéma Kourtrajmé.

Pour la première fois, La Villette collabore également avec la Fondation Culture et Diversité.

En complément de ces invitations aux écoles, plusieurs collectifs de jeunes artistes sont invités à investir la Grande Halle sous forme de cartes blanches : 16am, Les Chichas de la pensée, Contemporaines, Jeunes Critiques d’Art et Les Froufrous de Lilith.

► Ma première expo, Rainbow collection Dès 4 ans . Il n’y a pas d’âge pour créer, rêver, imaginer, exposer… À l’occasion de 100% l’Expo, les plus petits ont aussi l’opportunité de retrousser leurs manches d’artistes pour créer des cartes postales originales ! Pour cela, rien de plus simple, chaque enfant choisit la couleur de ses rêves et, à l’aide de peinture, donnera matière à son idée ! Toutes les cartes formeront ensuite un dégradé en arc-en-ciel exposé dans les espaces de Little Villette.

► En 2022, 100% L’Expo connaît une dimension internationale à Bozar Bruxelles. Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, Bozar - Palais des Beaux-Arts de Bruxelles accueille l’exposition Émergences.fr, une idée originale de La Villette. Fruit d’une collaboration exceptionnelle entre les deux établissements, l’exposition présente, du 29 janvier au 10 avril 2022, 29 artistes de 100% L’Expo exposés en 2021.

Ainsi, sont représentées dans le parcours huit écoles d’art et de design françaises : les Beaux-Arts de Paris, les Arts Décoratifs de Paris, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, l’École nationale supérieure de la Photographie, l’ENSCI - les Ateliers, les GOBELINS, la Fémis et l’ENSA Paris-Malaquais, afin d’offrir une vitrine exceptionnelle de la jeune création française.

100% SPECTACLES accueille les dernières créations des grandes et nouvelles figures du théâtre et de la danse.

► Tommy Milliot et la compagnie Man Haast, Médée, La naissance d’un monstre, la naissance d’un mythe

Tommy Milliot - Médée / Pierre Gondart

De femme victime à femme agissante, Médée transgresse jusqu’à l’horreur la société des hommes et fabrique son destin sous nos yeux tout à la fois fascinés et horrifiés. La compagnie Man Haast dirigée par Tommy Milliot sonde l’écriture, la musicalité des mots, leur relation avec l’espace, les corps et la lumière.

► Linda Hayford, Recovering, Hip hop thérapie

Linda Hayford - Recovering / Timothée Lejolivet

Linda Hayford interroge les métamorphoses physiques provoquées par les émotions. Recovering invite à s’introduire dans le processus de guérison : quelle force profonde révèle un traumatisme ? Une danse organique et puissante, inspirée des Funk Style.

► Golden Stage

Golden Stage - Ensemble(s) / Jonathan Godson

Le plateau partagé de Golden Stage décline popping waacking et danse électro autour de l’expérience du vivre ensemble. Les énergies complémentaire d’ENSEMBLE(S) sont orchestrées le MC Vicelow (I Love this Dance). Ambiance vibrante pour ce rendez-vous plus que jamais incontournable des amateurs de danse et de culture hip-hop.

Femme fatale, unbounded : trois parcours de femmes, artistes et danseuses, venant du Mexique, de la Corée et du Sud et la France. Formant communauté de qui les relie - être femme – elles célèbrent leur singularité en s’émancipant des notions de rôle et de genre. Sur la musique de James Brown, s’exprime l’intensité d’une danse urbaine de haut vol, ultra communicative.

Mazelfreten, Rave lucid : Brandon Masele et Laura Defretin s’emparent des rapports sociaux institués par la danse électro, à l’ère d’internet. Cette nouvelle pièce pour onze danseurs convoque effets d’hypnose et transe aiguisés par une musique puissante.

► Hiroaki Umeda : Vibrance / Median - Quand la danse devient art plastique

Hiroaki Umeda - Vibrance / S20

Hiroaki Umeda, grande figure de la scène et des arts visuels au Japon, présente deux pièces chorégraphiques qui sont aussi des œuvres plastiques.

À la croisée de la danse contemporaine et de la danse urbaine, le trio vibrance met en lumière l’impressionnante physicalité de trois danseurs japonais de popping et de hip hop. Umeda applique à leurs techniques et à leurs gestuelles ses propres principes chorégraphiques et visuels. Diffractés, désarticulés, contrastés, subitement arrêtés, les mouvements forment une mécanique complexe et hypnotique.

Dans son solo Median, il s’inspire de ce que l’on découvre au microscope lorsque l’on examine une matière vivante : des chorégraphies de cellules, de formes moléculaires, de synthèses organiques. Au même titre que toute autre substance mouvante, le corps humain fait partie intégrante de ce vaste puzzle qu’est la nature.

► Thomas Jolly, Le Dragon

Thomas Jolly - Le Dragon / Nicolas Joubard

Une petite ville est gouvernée par un despotique dragon à trois têtes qui exige que lui soit données plusieurs têtes de bétails par jour et une jeune vierge chaque année. Une jeune fille est sur le point de lui être jetée en pâture quand arrive Lancelot, chevalier professionnel.

Ainsi démarre le récit écrit en 1943 par Evgueni Schwartz, auteur russe dont l’œuvre censurée par le régime soviétique en place dénonce les totalitarismes. Thomas Jolly s’empare de cette féerie mordante dont la truculence se révèle à la mesure de l’intrépide inventivité du metteur en scène, familier de projets audacieux de tous formats et doté d’un brillant sens du plateau. Thomas Jolly et ses acteurs incarnent un théâtre ultra vivant ancré dans la cité : l’aventure héroïque d’un jeune justicier idéaliste éveillera-t-elle le désir de vivre ensemble en mutuelle indulgence ?

► Crystal Pite / Jonathon Young : Revisor

Crystal Pite - Revisor / Michael Slobodian

Après le succès international de Bettrofenheit, Crystal Pite - Kidd Pivot et Jonathon Young co-signent une nouvelle pièce, adaptée du chef d’œuvre de Nicolas Gogol. Une magistrale mise en tension des corps et des voix, de l’humour et de la critique.

Source La Villette