Depuis 10 ans, le Festival Atmosphères invite à questionner le monde et à trouver des solutions pour notre planète, aux côtés de scientifiques, de cinéastes, d’artistes, de citoyens et d'associations engagés.

Atmosphère 2019 © Pauline Maillet

Labellisé Fête de la Science, l’ADN du festival Atmosphères est de faciliter des rencontres entre l’univers du cinéma et celui de la science, avec les penseurs et pionniers qui les inspirent.

Films, débats et conférences, concours de cinéma, village des solutions, spectacles, installations, nouveaux récits : le festival multiplie les formats de rencontres pour tous les publics - enfants, adolescents et adultes - pour faire circuler la connaissance, proposer des solutions concrètes et créer un imaginaire collectif autour d’un monde durable, coopératif et désirable.

Le festival évolue avec un nouveau village ouvert à tous et adapté au contexte sanitaire en extérieur. Parce que l’appropriation concrète des enjeux environnementaux est fondamentale, un éco-village implanté sur le parvis du Centre Evénementiel à Courbevoie accueillera des acteurs du territoire qui proposent des solutions durables pour la ville de demain.

Atmosphère 2019 / Pauline Maillet

Le fil rouge de cette édition anniversaire : passer d’un modèle linéaire, vertical, consumériste à un modèle circulaire, coopératif, régénérateur.

Docteur en astrophysique et spécialisée en cosmographie de renommée internationale, Hélène Courtois, est la marraine scientifique de cette 10ème édition aux côtés de la jeune militante pour le climat et la biodiversité Camille Etienne.

► Une sélection de films

Une vingtaine de grands films, fictions et documentaires, faisant écho aux grandes problématiques contemporaines seront à découvrir, dont une majorité d’avant-premières. Parmi les films projetés cette année, pour certains en présence des réalisateurs : Une fois que tu sais d'Emmanuel Cappelin, Un Triomphe d'Emmanuel Courcol, Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, Rouge de Farid Bentoumi, La Terre des Hommes de Naël Marandin, Poly de Nicolas Vanier. Les films seront suivis de débats.

► La soirée des 10 ans

Le samedi 10 octobre pour fêter ses 10 ans, le festival réunira des scientifiques, des artistes, des pionniers et des personnalités qui suivent le festival parfois depuis ses débuts, au cours d’une soirée festive dans l’esprit de L’EFFET PANGOLIN et du Gaïa World Tour. Cet événement où la connaissance, la musique et l’engagement se côtoieront en toute liberté sera orchestrée par Sébastien Folin, président d’honneur du festival. Il rassemblera Angélique Kidjo, Aïssa Maïga, Pierre Niney, David Donatien, Yaël Naïm...

Le Festival Atmosphères a été initié en 2011 par le réalisateur Pascal Signolet, fondateur et délégué général, et l’association Atmosphères 21 en partenariat avec la Ville de Courbevoie, Paris La Défense et l’ADEME. Il est soutenu par le Ministère de la Recherche, le Ministère de la Culture, la Région Ile-deFrance, etc. Son conseil scientifique réunit Jean Jouzel, Michel Spiro, Hubert Reeves et Hélène Courtois. Le président de l’association Atmosphères 21 est Martin Meissonnier. La marraine et parrain d’honneur du festival sont Marie-Odile Monchicourt et Sébastien Folin.

Atmosphère 2019 / Pauline Maillet

Le Festival Atmosphères est gratuit par conviction. Une partie du festival sera déclinée en version numérique pour répondre au contexte sanitaire et ainsi toucher encore plus de personnes !

Sources Festival Atmosphères