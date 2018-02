Le Festival de la jeune photographie européenne Circulation(s) propose un regard croisé sur l’Europe à travers la photographie. Il a pour vocation de faire émerger les talents et de créer un réseau de structures européennes.

Festival Circulation(s) © au Centquatre

Tremplin pour les jeunes photographes, laboratoire prospectif et innovant de la créativité contemporaine, le festival Circulation(s) occupe une place particulière – ni rétrospective, ni foire, ni événement institutionnel – dans le paysage photographique français et européen et mobilise un large public.

À découvrir, une quarantaine de séries photos et autant d'histoires réelles ou inventées, mais aussi la galerie Little Circulation(s), les studios photos et d'autres événements pour petits et grands.

Luminescences / Lucie Pastureau

Seul festival dédié à la jeune photographie européenne, le festival Circulation(s) propose un regard croisé sur l’Europe à travers la photographie. Il a pour vocation de faire émerger les talents de la jeune photographie européenne et de fédérer un réseau d’acteurs européens partageant la même ambition que celle de Fetart : aider les jeunes photographes à s’insérer dans le monde professionnel et faire découvrir au public la création artistique contemporaine innovante.

The Prospect of Immortality / Murray Ballard

La programmation s’articule autour de la sélection d’un jury suite à un appel à candidatures international, d’invités (une galerie et une école) et de la carte blanche d'un parrain à chaque édition.

Chaque printemps, les amateurs d’une photographie jeune et inventive ont désormais rendez-vous au festival Circulation(s). Sous la halle Aubervilliers et dans différents espaces du CENTQUATRE, photographies classiques et installations, aux sujets familiers ou surprenants, se côtoient. Toutes racontent une Europe qui ne cesse de changer.

Kochan / Alessandra Calo

Venus de France et de toute l’Europe, les artistes exposés reflètent les préoccupations d’une nouvelle génération, mais aussi les nouvelles tendances de la photographie. Certains sont issus d’écoles de photographie, d’autres, des Beaux-arts. Les séries qu’ils présentent peuvent être nées de leur propre histoire, de l’actualité, ou d’une recherche sur la forme et la composition.

Créée en 2005 pour soutenir la photographie émergente, l’association Fetart participe en 2008 au Mois de la photo Off en montant une exposition consacrée à la jeune scène européenne. Déclic : l’équipe décide de suivre cette ligne directrice et lance, en 2011, le festival Circulation(s). Pour chaque édition, un appel à candidature international est diffusé, complété par des invitations, à des artistes et à des structures, françaises et étrangères.

Just like you but different / Fiona Struengmann

Après trois éditions au parc de Bagatelle (XVIe arrondissement), le festival est accueilli en 2014 au CENTQUATRE. Depuis, il séduit un public de plus en plus large venu de différents horizons.

Cette édition 2018 mènera une fois encore les visiteurs à la rencontre de nouveaux talents, à découvrir au fil de l’exposition et des événements organisés, comme les studios photo, qui proposent, sur réservation, de poser en famille pour un des photographes présents. Consacrée aux 5-12 ans, l’exposition Little Circulation(s) sera aussi de retour, avec ses panneaux à hauteur d’enfant et ses jeux inspirés des œuvres exposées.

Iviv - God’s Will / Viacheslav Poliakov

En accompagnant de jeunes photographes dans leur première exposition, Circulation(s) leur permet de toucher un large public d’amateurs et de professionnels. L’équipe met aussi en place un réseau européen, actif tout au long de l’année. Une fois l’édition parisienne terminée, plusieurs festivals partenaires, en France et à l’étranger, diffusent une sélection d’images. En retour, leurs propres sélections de jeunes photographes sont projetées à Paris, au sein de Circulation(s).

Autour de cette exposition d’envergure réunissant 46 photographes européens, le festival de l’édition 2018 propose un studio photo, les lectures de portfolios et la galerie Circulation(s) en ligne. Place aux petits, Little Circulation(s), petit frère du festival est une exposition à hauteur d’enfants qui est accompagnée d’un programme pédagogique et d’un ensemble d’activités pour le jeune public.

Sources Festival Circulation(s) et Cenquatre