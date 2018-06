Le Festival d'Avignon est aujourd'hui l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant contemporain.

Cour d'honneur du Palais des Papes Festival d'Avignon © Christophe Raynaud De Lage

Le Festival d'Avignon offre au spectateur le plaisir de la découverte avec celui de la réflexion, faisant de la ville un forum d'où se dégage une atmosphère d'engagement dans son temps et du théâtre un espace propice au dialogue et aux débats, parfois passionnés, pour les artistes et le public.

Une nouvelle fois, France Inter a choisi d’accompagner cette manifestation pour vivre au rythme des événement estivaux et s’installera au cœur du festival pour faire vivre à ses auditeurs cet événement incontournable.

Si chaque édition est différente des autres, fondée sur une certaine diversité des regards, la création contemporaine reste au centre du Festival et de sa programmation, avec sa prise de risque et la confiance placée dans les artistes. La plupart d'entre eux créent spécialement des œuvres pour Avignon et son public, ce qui est la manière la plus aiguë d'interroger les esthétiques d'aujourd'hui.

►►► Quelques spectacles

Au-delà de la forêt, le monde / INÊS BARAHONA ET MIGUEL FRAGATA

AU-DELÀ DE LA FORÊT, LE MONDE - Miguel Fragata et Inès Barahona / Agathe Poupeney

Conte et voyage initiatique, Au-delà de la forêt, le monde raconte la longue route des réfugiés en Europe, à travers l’histoire de Farid, jeune garçon afghan.

Fille des Egyptiennes / BNT AL MASARWA

Fille des Égyptiennes - Bnt Al Masarwa / Nada Ryadh Al Minya

Combattre les idées reçues, dépasser les traditions, dénoncer les oppressions, les jeunes chanteuses de Bnt Al Masarwa sont, à travers leurs paroles et musiques, le porte-voix des femmes de toute l’Égypte, brisant silence et tabous.

La nuit sans retour / MONSIEUR K

LA NUIT SANS RETOUR - Monsieur K / Marian Adreani.

En talons, en chansons, de numéros en exhibitions, du crépuscule à l’aube, Monsieur K vous convie à vous perdre dans l’écrin chaleureux du Delirium, pour deux célébrations pleines de créatures, de cris et de poésie.

Ode to the Attemps / JAN MARTENS

Ode to the Attempt - Jan Martens / Phile Deprez

Le nouveau « bi-portrait » du chorégraphe Mickaël Phelippeau, un duo délicat et sensuel entre complicités et dualités avec les danseurs burkinabés Ben Salaah Cisse et Luc Sanou.

Peintures / Claire TABOURET

Peintures - Claire Tabouret / Logan White

De l’église des Célestins à la Collection Lambert, la peintre Claire Tabouret crée des portraits entre solitudes et groupes, déployant un monde obstiné sous son masque.

Source le festival d'Avignon