Des artistes, profondément engagés dans leur art, bousculant les codes et réinventant le spectacle vivant…

Groupe acrobatique de Tanger FIQ ! © Hassan Hajjaj

Avec une programmation résolument moderne, pluridisciplinaire et internationale Le festival des 7 collines souhaite valoriser des rencontres riches et insolites dans les domaines du cirque, de la danse, de la performance et de la musique.

Chaque année sont proposées aux spectateurs des créations inédites en France et encore peu connues à l’échelle européenne. Régulièrement, le festival a également le plaisir d’accueillir des premières mondiales. Il dispose désormais d’un rayonnement qui contribue à en faire un événement d’envergure, reconnu des professionnels.

Quelques spectacles :

Desiderata par la Compagnie Cabas – 23 et 24 juin

Cie Cabas DESIDERATA / IAN GRANDJEAN

Desiderata, rassemble six hommes acrobates, une bascule, un cadre coréen, mais aussi de la musique live et des récits de vie. À plus de sept mètres de haut, les artistes s’élancent, se rattrapent, s’étreignent et s’enlacent. Sur scène, ils se dévoilent et prennent le risque de montrer toutes les facettes de leur intimité tour à tour drôles, touchantes et parfois honteuses. Desiderata, c’est aussi six hommes qui se questionnent sur leurs identités, leurs joies, leurs amours, leurs colères et leurs combats. Avides d’une parole engagée, ils sont unis et posent un regard tendre sur le monde qui les entoure. Un spectacle généreux, libéré, intense.

Altin Gün – concert – 24 juin

ALTIN GÜN-©Albert Vrzgula1.jpg / Albert Vrzgula

Fondé à Amsterdam en 2016 par le bassiste Jasper Verhulst, Altin Gün revisite l’âge d’or (altin gün, en turc) de la scène rock anatolienne. L’irrésistible groove solaire d’Altın Gün efface les frontières entre passé et présent, Orient et Occident. En 2020, leur album Gece est nominé aux Grammy Awards. Poursuivant leurs explorations entre folk hypnotique et rock halluciné, le groupe s’essaie même aux sonorités synthpop sur leur nouvel album Yol, sorti il y a quelques mois. Résultat : pop assumée, senteurs traditionnelles, folk groovy et rock psyché !

Barricades par Mika Kaski – 30 juin

BARRICADES- ©LaureDegroote-CollectifDesFlousFurieux-2.jpg / Laure Degroote - Collectif Des Flous Furieux

Barricades est un croisement entre l’imaginaire et le palpable. Par le corps, Mika Kaski explore la nature de l’expression humaine, dans ses absurdités, ses contradictions, ses horreurs, ses grandes douceurs et son rire. Un théâtre-cirque qui prend sa source dans la fable et le folklore nordique, en s’en éloignant pour laisser place à des histoires hors du temps.

Un/Dress Moving Painting par la Compagnie Masako Matsushita - 7 juillet

UN DRESS / Paolo Paggi

Avec Un/Dress Moving Painting, Masako Masushita, chorégraphe italo-japonaise, proche des arts visuels et plastiques, s’intéresse au rôle des vêtements et du corps dans la société moderne. Dans ce savant et coloré DÉS/HABILLAGE, Masako réinvente les gestes normaux de l’habillage et du déshabillage. Corps et objets fusionnent pour devenir une véritable peinture mouvante et émouvante.

Une 28e édition riche en surprises et en émotions.

