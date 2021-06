Des artistes, profondément engagés dans leur art, bousculent les codes et réinventent le spectacle vivant.

Cie L Indécence No rest for Lady Dragon © Renaud Vezin

Le Festival des 7 Collines se donne pour objectif de participer à la vie culturelle de la ville de Saint-Étienne et son agglomération en proposant un événement singulier ouvert à un large public. Ainsi, il contribue à l’attrait touristique de la région.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le Festival a le souhait de présenter les créateurs les plus novateurs de notre époque. Avec une programmation résolument moderne, pluridisciplinaire et internationale nous souhaitons ainsi valoriser des rencontres riches et insolites dans les domaines du cirque, de la danse, de la performance et de la musique.

Quelques spectacles

ConnexiO - Carré Curieux, Cirque Vivant !

La compagnie Belge Carré Curieux, Cirque Vivant a vu le jour en 2007 sous l'impulsion de quatre jeunes artistes sortis de l'École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (Luca Aeschlimann, Vladimir Couprie, Gert De Cooman, Kenzo Tokuoka). À travers leur cirque, ils proposent des visions alternatives à nos modes de vie et de communication. ConnexiO est la nouvelle création de Vladimir Couprie (2021).

Dans ConnexiO le diaboliste Vladimir Couprie est en duo avec Alba, son "loup-amie", un berger blanc suisse. À eux deux, ils redéfinissent les relations homme-canidé et bousculent les codes des numéros de dressage. Il n'est plus question de domination mais d'écoute et de douceur. Loin des clichés du "toutou de cirque" et de son maître intransigeant, les deux comparses se nourrissent de l'imprévu pour faire naître de purs moments de sensibilité et d'amour. On assiste à un jeu d'écoute et d'équilibre tout simplement fascinant.

Connexio - Créateurs, interprètes et co-auteurs Vladimir Couprie et son loup-amie / CARRE CURIEUX

Random, Cia Random

La compagnie Random est née de la collaboration de Joel Martí Melero, équilibriste et fildefériste et Pablo Molina, danseur et équilibriste. Le premier s’est formé aux arts du cirque en France. Cet artiste multifacette a parcouru les bancs du CADC de Montpellier, de l’école de clowns Le Samovar mais aussi du Lido à Toulouse. Le second a, quant à lui, commencé la street dance à 10 ans. Il découvre le cirque plus tard au Parc de la Ciutadella de Barcelone. À force de fréquenter les artistes il décide de se former aux arts du cirque et rejoint le Lido à Toulouse. Les deux comparses sont lauréats du label CircusNext 2018-2019.

Random est une quête de l’absurde et de l’étrangeté, dans sa forme la plus brute. Entre humour et danger, le duo d’artistes catalans Joël Marti et Pablo Molina, transforme l’ordinaire et le quotidien, dans un spectacle déjanté entre cirque et théâtre. Sur scène, les artistes jonglent entre activités banales, chutes inattendues et acrobaties virtuoses. Avec un air faussement maladroit, le duo crée un chaos organisé, nous amenant vers un comique de situation drôle et attachant. Lauréats du label CircusNext en 2018-2019, Joël et Pablo proposent une création cirque originale et aux antipodes de ce que l’on voit habituellement.

Random / Auteurs & interprètes Joel Marti & Pablo Molina

Borderless – Seb & Blanca

Seb & Blanca est un duo de main à main multiculturel formé en 2013 au Centre National des Arts de Cirque de Châlons en Champagne. Lui est franco-américain, elle est mexicaine et depuis 7 ans ils se portent et se supportent. Inspiré par la danse contact et contemporaine, le duo explore les possibilités infinies du corps. Seb & Blanca sont lauréats du Fonds régional pour les talents émergents en Ile de France – 2018.

Sebastien et Blanca nous entraînent dans une histoire cocasse, tissée d’amour et de conflits. Celle qui à la fois unit et sépare leurs deux pays, le Mexique et les États-Unis d’Amérique. Tout y passe. La lucha libre et le football américain, la country et la salsa, la tequila et la piñata, les sombreros et Rocky... Les deux circassiens osent tout, se rient des clichés et s’amusent des travers plus ou moins grotesques de leurs deux pays. Sébastien, l’ancien champion de natation aux dimensions impressionnantes et Blanca, l’ancienne danseuse de salsa ne font qu’un. Un être unique, hybride, puissant. Séparés, les acrobates se muent en clown. Un spectacle dynamisant et drôle, qui propose de briser les frontières au réel comme au figuré.

Borderless Seb et Blanca / Nolwenn Lefour

Motosikai - Race Horse Company

Fondée en 2008 par les finlandais Petri Tuominen, Rauli Kosonen et Kalle Lehto, la Race Horse Company propose des performances d’avant-garde basées sur une esthétique du chaos et un humour débridé. Leur première création, Rusty Road Circus (2009), a connu un véritable succès public en Finlande et en Suède et a reçu le prix des arts du cirque finlandais. Petit Mal, Super Sunday, Around et Motosikai leur offriront une reconnaissance internationale. Les artistes de la Race Horse Company enchainent depuis les tournées qui servent avant tout leur objectif premier : prendre le contrôle du monde. Vaste projet s’il en est !

Motosikai est un spectacle basé sur l’absurde, l’humour noir et le chaos. Les trois compères de Race Horse Company enchaînent des numéros de bascule et d’acrobaties toujours plus étonnants. Entre deux voltiges ahurissantes sur leur camionnette, les artistes jouent à nous faire peur en jonglant avec des épées…, les skis aux pieds ! Sans relâche, les acrobates s’élancent dans le ciel comme des super-héros et prennent le maximum de risques pour nous faire trembler et rire à la fois. Avec sa dimension clownesque, son exubérance et son audace, Motosikai est un spectacle de cascades rocambolesques, qui laisse son public enivré. Un cirque explosif, brut et sensible à la fois.

Race Horse Company - Motosikai / Stu Mayhew

Le Festival des 7 Collines propose une journée d’initiation et de sensibilisation aux arts du cirque à des jeunes des centres sociaux et de loisirs de Saint-Étienne et de la Loire. Les artistes de la compagnie Colokolo animeront des ateliers au cours de cette journée, et présenteront leur spectacle Chouf le Ciel.

Une semaine d’ateliers cirque aura lieu dans le quartier de Montreynaud à St-Étienne. Pendant cette semaine une vingtaine d’enfants et d’adolescents pourront s’initier aux arts du cirque avec les artistes de la compagnie Colokolo. La restitution de ces ateliers aura lieu à l’occasion du spectacle Chouf le Ciel de la compagnie Colokolo le vendredi 2 juillet.

Dans le cadre de l’accueil du chapiteau et du spectacle Avant la Nuit d’après de la compagnie EquiNote, les artistes animeront divers ateliers à destination des habitants du quartier de Tarentaize-Beaubrun.

Pour la première édition de Cirqu‘au Collège la compagnie Cabas a travaillé toute l’année avec les élèves de 5ème du collège Marc Seguin à Montreynaud (Saint-Étienne). Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle, les adolescents ont pu s’initier aux arts du cirque mais aussi au jeu théâtral et à l’écriture. Ce travail a donné naissance à un spectacle qui sera présenté le 25 juin dans le cadre du Festival.

Cirque en EHPAD est un nouveau projet de sensibilisation aux arts du cirque pour les résidents d’EHPAD membres du réseau Asag dans la Loire. Les résidents assisteront au spectacle ConnexiO du diaboliste Vladimir Couprie. Ce projet est réalisé avec le soutien de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, du ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du programme régional Culture et Santé, animé par interSTICES.

Sources Le Festival des 7 collines