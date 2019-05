Avec cette 25° édition, le Festival des 7 Collines met à l’honneur la richesse et la diversité de la création contemporaine en cirque, danse, performance et musique.

BARCODE CIRCUS COMPANY © Meredith Mullins

Le Festival des 7 Collines se donne pour objectif de participer à la vie culturelle de la ville de Saint-Étienne et son agglomération en proposant un événement singulier ouvert à un large public. Ainsi, il contribue à l’attrait touristique de la région.

Le Festival a le souhait de présenter les créateurs les plus novateurs de notre époque. Des artistes, profondément engagés dans leur art, qui bousculent les codes et réinventent le spectacle vivant. Avec une programmation résolument moderne, pluridisciplinaire et internationale nous souhaitons ainsi valoriser des rencontres riches et insolites dans les domaines du cirque, de la danse, de la performance et de la musique.

Chaque année sont proposés aux spectateurs des créations inédites en France et encore peu connues à l’échelle européenne. Le festival a également le plaisir d’accueillir des premières mondiales. Il dispose désormais d’un rayonnement qui contribue à en faire un événement d’envergure, reconnu des professionnels, entre les rendez-vous festivaliers de Montpellier, Avignon et Marseille.

Plus que jamais, les croisements entre les formes artistiques et les cultures sont de mise car nous souhaitons partager avec le plus grand nombre des expériences artistiques singulières. Cette année, la création québécoise est mise en avant avec quatre compagnies de cirque et de danse, des compagnies inventives et explosives de la scène artistique actuelle. Ce Focus Québec est soutenu par la Délégation générale du Québec à Paris. Le Festival des 7 Collines continue par ailleurs de renforcer ses collaborations. Il réunit désormais un grand nombre de partenaires institutionnels et médiatiques qui lui permet de bénéficier d’une belle renommée sur le plan régional et national. Un développement dont nous sommes fiers et qui contribue à l’attractivité de notre territoire. C'est une 25° édition riche en surprises et en émotions que nous vous invitons à découvrir.

Jean-Philippe Mirandon & l'équipe du Festival

►►► Quelques spectacles :

Machine de cirque : les acrobates de Machine de Cirque transforment un espace d’exposition en un univers débordant d’énergie et de couleurs, pour une folle plongée dans la création artistique.

LA GALERIE - MACHINE DE CIRQUE / Axel Tihon Loup-William Théberge

Mû, la tournante : un spectacle entre cirque et science utilisant la force électromagnétique pour mettre en jeu le corps. Ici, les perceptions traditionnelles de l’espace et de l’équilibre sont modifiées, de nouvelles expériences sont possibles. Les acrobates doivent s’organiser pour répondre aux perturbations du corps, et nous transmettent une sensation d’étrangeté, où le haut est en bas. Une proposition artistique et scientifique qui suscite autant de curiosité que de plaisir !

MÛ - LA TOURNOYANTE / Tournoyante Production

Kaaos Kaamos : les artistes se portent, se supportent et s’emportent, tombent, se relèvent, se font confiance quoi qu’il arrive. Ensemble ils essaient d’atteindre le ciel, d’être meilleurs. Les artistes combinent cirque et théâtre, le tout saupoudré d’humour et d’une bonne dose de malice. Trois mots d’ordre : complicité, confiance et précision pour ces spécialistes du porté acrobatique et de la voltige.

BABEL, GLÖM - KAAOS KAAMOS / EinarKling-Odencrants

