Faire résonner des œuvres dans toute leur force, d'en sonder la charge émotionnelle et critique et de s'interroger sur leur pertinence et leur actualité.

Festival d'Aix-en-Provence ©

Chaque année depuis 1948, le Festival d’Aix-en-Provence s’attache à présenter un programme de grande diversité : productions d’opéra, œuvres de jeunesse et célèbres opéras de Mozart, créations contemporaines, redécouverte de chefs-d’œuvre baroques, opéras de chambre, sans oublier d’exceptionnelles affiches de concerts.

France Inter sera en direct samedi 8 juillet avec Le mag de l'été d'Anna Sigalevitch dès 18h.

En encourageant l’émergence des jeunes talents, le Festival d’Aix a résolument ouvert de nouveaux horizons dans les domaines de la création artistique. Il entend ainsi faire vivre l’opéra dans le monde contemporain et l’entrainer sur les scènes nationales et internationales les plus prestigieuses.

Reconnu pour son excellence, le Festival d’Aix-en-Provence est devenu, au cours de ces dernières années, un lieu d’innovation unique : actions éducatives et programmes de sensibilisation innovants et à forte portée, innovation artistique avec la participation d’artistes visuels contemporains et innovation culturelle à travers un réseau de collaborations exceptionnel.

►►► Opéras :

Pinocchio : présenté en ouverture du festival, Pinocchio est l'adaptation lyrique de la pièce éponyme de Joël Pommerat, inspirée du conte de Carlo Collodi.

Street wise © Mary Ellen Mark

Carmen : pour aborder l'histoire de Carmen, Dmitri Tcherniakov a décidé d'adopter le point de vue de Don José et de renouer ainsi avec la nouvelle de Prosper mérimée dont est tirée l'oeuvre de Bizet.

The Rake’s Progress : pour dépeindre l'ascension et la chute de Tom Rakewell et jouer avec les multiples références de l'oeuvre, Simon McBurney a imaginé avec Michael Levine une scénographie poétique et émouvante alliant tech,ologies numériques et procédés artisanaux dans The Rake’s Progress.

Don Giovanni : Jean-François Sivadier a imaginé un spectacle inspiré des tréteaux de théâtre et fondé sur le mouvement et l'énergie que porte en lui le personnage Don Giovanni.

Aka Anna 2007 © Antoine d'Agata Magnum photos

Erismena : Chef d'oeuvre emblématique de l'opéra vénitien du 18è siècle, Erismena est fait de situations tragi-comiques, de chassés-croisés amoureux, travestissements, identités cachées, personnages humains pris dans une intrigue romanesque.

Eugène Onéguine : invités exceptionnels du festival, les Solistes, Chœurs et Orchestre du Théâtre du Bolchoï proposent une version de concert d'Eugène Onéguine au Grand théâtre de Provence.

Bolshoï Theâtre Orchestra © Damir Yusupov

À un moment de l'histoire où les valeurs de liberté et de démocratie sont contestées ou combattues un peu partout dans le monde, il n’est pas inutile de faire résonner ces œuvres dans toute leur force, d'en sonder la charge émotionnelle et critique et de s'interroger sur leur pertinence et leur actualité.

Bernard Foccroulle, Directeur général

Le festival international d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence c'est aussi 16 concerts, une académie...

Toute la programmation des concerts !