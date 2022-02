La 49è édition ouvre ses portes… Bullez !

Détail de l'affiche du FIBD 2022 © Fanny Michaëlis

Le Compétition Officielle du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême fait concourir des œuvres publiées en langue française, quel que soit le pays d’origine, et diffusées dans les librairies francophones entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021.

Les livres sont d’abord sélectionnés par trois comités de spécialistes reconnus de la bande dessinée. Sept sélections, réunissant 83 livres et publications, en découlent, et forment la Compétition : la Sélection Officielle, la Sélection Jeunesse 8-12 ans, la Sélection Jeunesse 12-16 ans, la Sélection Patrimoine, la Sélection Fauve des Lycéens, la Sélection Fauve Polar SNCF, la Sélection Éco-Fauve Raja.

FIBD / Antoine Guibert

►►► France Inter est partenaire officiel du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême que vous pourrez retrouver dans ses programmes :

Dimanche 13 mars : Le grand atelier de Vincent Josse avec Enki Bilal , dessinateur de bandes dessinées et d'ouvrages d'illustrations, peintre, sculpteur, acteur, scénariste, scénariste de bande dessinée...

de avec , dessinateur de bandes dessinées et d'ouvrages d'illustrations, peintre, sculpteur, acteur, scénariste, scénariste de bande dessinée... Jeudi 17 mars : Popopop d’Antoine de Caunes avec Serge Lehman, écrivain, figure du fantastique et de la science-fiction en France et Frédéric Peeters, auteur de bande dessinée, tous deux co-auteurs du roman graphique “L’homme gribouillé”.

Forte de ses près de 7 millions d’auditeurs, France Inter soutient la BD tout au long de l’année dans ses programmes et ses tranches d’information ainsi que sur franceinter.fr qui propose aujourd’hui une immense collection de leçons de dessins.

La BD se glisse dans les programmes de la radio, tantôt dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, parfois chez Augustin Trapenard, mais aussi et surtout chez Antoine de Caunes, Charline Vanhoenacker, Emmanuel Khérad ou dans les rendez-vous d’information de la rédaction.

L’actualité de la BD est aussi à retrouver dans la chronique Bulles de BD de Laetitia Gayet, les articles sur le site franceinter.fr d’Anne Douhaire ainsi que dans les vidéos Comment j’ai dessiné, des leçons de dessin par des auteurs de bandes dessinées sur la chaine Youtube de France Inter.

FIBD 2020 / Antoine Guibert

Cette année, le Festival international de la Bande dessinée vous donne rendez-vous du 17 au 20 mars 2022.

►►► Le Grand Prix

Décerné par des autrices et auteurs professionnels toutes nationalités confondues, le Grand Prix est l’occasion de célébrer et récompenser une autrice ou un auteur pour son œuvre et son empreinte dans l’histoire de la bande dessinée. Suivant le principe de la démocratie directe, il leur est demandé de voter en ligne pour l’autrice ou l’auteur de leur choix.

►►► Le grand jury : Réunies au sein du Grand Jury, sept personnalités attribueront six Fauves d’Angoulême, à savoir le Fauve d’or – Prix du Meilleur Album, mais aussi le Prix Spécial du Jury, le Prix Révélation, le Prix de la Série, le Prix de l’Audace et le Prix du Patrimoine.

Fanny Michaëlis – Autrice et Présidente du jury

– Autrice et Présidente du jury Pierre Alary – Auteur

– Auteur Florence Aubenas – Journaliste – Le Monde

– Journaliste – Le Monde Romain Brethes – Journaliste – Le Point

– Journaliste – Le Point Mathilde Llobet – Libraire – Les Ombres blanches

– Libraire – Les Ombres blanches Pomme – Autrice, compositrice, interprète

– Autrice, compositrice, interprète Michel Hazanavicius – Réalisateur, scénariste et producteur

►►► Le grand jury jeunesse : Réunies au sein du Grand Jury Jeunesse, sept personnalités attribueront le Fauve Jeunesse 8-12 ans et le Fauve Jeunesse 12-16 ans.

Alfred – Auteur et Président du jury

– Auteur et Président du jury Mickaël Brun-Arnaud – Libraire – Le Renard Doré

– Libraire – Le Renard Doré Charline Coeuillas – Journaliste – Le Monde des ados

– Journaliste – Le Monde des ados Violaine Leroy – Autrice

– Autrice Audrey Neveu – Libraire – Les 2 GeorgeS

– Libraire – Les 2 GeorgeS Frédérick Sigrist – Humoriste et animateur de radio

►►► La sélection officielle :

ALERTE 5 Max de Radiguès CASTERMAN

L’AMÉRICAIN Loïc Guyon SARBACANE

LE BATEAU DE THÉSÉE, T.10 Toshiya Higashimoto VEGA-DUPUIS

LES AMANTS DE SHAMHAT Charles Berberian FUTUROPOLIS/ÉDITIONS DU LOUVRE

BLACKSAD, T.6 ALORS, TOUT TOMBE Juan Díaz Canales & Juanjo Guarnido DARGAUD

CHEESE Zuzu CASTERMAN

COUACS AU MONT-VÉRITÉ Jean-Christophe Menu DARGAUD

DARUCHAN Lemon Haruna LE LÉZARD NOIR

DU BRUIT DANS LE CIEL David Prudhomme FUTUROPOLIS

ÉCOUTE, JOLIE MÁRCIA Marcello Quintanilha ÇÀ ET LÀ

DÉDALES, T.2 Charles Burns CORNÉLIUS

DES VIVANTS Raphaël Meltz, Louise Moaty & Simon Roussin 2024

ÉNERGIES NOIRES Jesse Jacobs TANIBIS

LE FIL D’ARIANE RÉCIT D’UNE TRAHISON Nadja ACTES SUD BD

LA FIN DE JUILLET Maria Rostocka FLBLB

LES FLEURS DE CIMETIÈRE Edmond Baudoin L’ASSOCIATION

LE GRAND VIDE Léa Murawiec 2024

L’HIVER DE TULIPE Sophie Guerrive 2024

FOX-BOY, T. 2 LA NUIT TRAFIQUÉE Laurent Lefeuvre KOMICS INITIATIVE

GLENN GANGES DANS LE FLOT DES SOUVENIRS Kevin Huizenga DELCOURT

LE JEUNE ACTEUR 1, AVENTURES DE VINCENT LACOSTE AU CINÉMA Riad Sattouf LES LIVRES DU FUTUR

MAMAN AMOUREUSE DE TOUS LES ENFANTS Lucas Méthé ACTES SUD BD

MAUVAISE HERBE, T. 4 Keigo Shinzô LE LÉZARD NOIR

MÉGAFAUNA Nicolas Puzenat SARBACANE

PANORAMA Michel Fiffe DELIRIUM

PUCELLE, T.2 CONFIRMÉE Florence Dupré la Tour DARGAUD

LES MYSTÈRES DE HOBTOWN, T.2 L’ERMITE MAUDIT Kris Bertin & Alexander Forbes POW POW

NATSUKO NO SAKE, T.5 Akira Oze VEGA-DUPUIS

REVANCHE Alex Baladi THE HOOCHIE COOCHIE

LE RÊVE DE MALINCHE Gonzalo Suárez & Pablo Auladell LES ÉDITIONS DE LA CERISE

SAINT-ELME, T.1 Serge Lehman & Frederik Peeters DELCOURT

SCHAPPI Anna Haifisch MISMA

SPIROU – L’ESPOIR MALGRÉ TOUT TROISIÈME PARTIE Émile Bravo DUPUIS

SUR LA PISTE Henry McCausland PRESQUE LUNE

SENSOR Junji Itô MANGETSU

SOUS LES GALETS, LA PLAGE Pascal Rabaté RUE DE SÈVRES

LE TAMBOUR DE LA MOSKOVA Simon Spruyt LE LOMBARD

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES, T.14 LE PROCÈS DE KRANG Eastman, Waltz, Wachter & Smith HI COMICS

TUNNELS Rutu Modan ACTES SUD BD

LA VIE SOUTERRAINE Camille Lavaud Benito LES REQUINS MARTEAUX

UN VISAGE FAMILIER Michael DeForge ATRABILE

UNE BRÈVE HISTOIRE DU ROBO-SAPIENS (COFFRET T. 1 ET 2) Toranosuke Shimada NOEVE GRAFX

UN BEAU VOYAGE Delphine Panique MISMA

UN SOIR DE FÊTE Nina Lechartier MAGNANI

WALK ME TO THE CORNER Anneli Furmark ÇÀ ET LÀ

YOJIMBOT, T.1 Sylvain Repos DARGAUD

►►► Le festival de la Bande dessinée s’affiche !

Le Festival d’Angoulême continue d'affirmer sa volonté d’accueillir et de promouvoir les bandes dessinées du monde entier – une démarche en résonance avec le lien fort tissé par notre pays avec ce médium. Ce sont de nouveau trois artistes qui viennent symboliser cette envie, en assurant la création des affiches de la 49e édition de la manifestation. Élu par ses pairs Grand Prix 2021, l’Américain Chris Ware marque la bande dessinée par sa capacité à réinventer le médium et à se réapproprier ses codes. Portée par une esthétique aérienne, spontanée, à la fois puissamment évocatrice et terriblement délicate, la Japonaise Jun Mayuzuki travaille une silhouette-signature, gracile et envoûtante, appelant au voyage et à la rêverie. Quant à l’autrice française Fanny Michaëlis, elle est à l'origine d’un univers graphique fondant réel et onirisme, aux couleurs puissantes et denses.

affiches Festival international de la Bande dessinée Angoulême / Chris Ware - Fanny Michaëlis - Jun Mayuzuki

►►► Jazz à Vienne, concert dessiné avec Thomas de Pourquery et Fanny Michaëlis

Pour la quatrième année, le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême s'associe avec le festival Jazz à Vienne pour une rencontre inédite entre musique et illustration, jazz et bande dessinée. Un dialogue entre les arts pour une performance live qui réunira le saxophoniste Thomas de Pourquery et la dessinatrice Fanny Michaëlis.

Concert dessinée 2020 / Antoine Guibert

