Soutenons la Bande dessinée ! Une journée spéciale et la cérémonie de remise des prix en exclusivité.

Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême 2021 © Chloé Wary et Willy Ohm

L’édition 2021 du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême s’adapte à la situation sanitaire et se déroulera en deux temps cette année : une première partie en janvier et une seconde en juin.

Le Palmarès Officiel du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême sera dévoilé vendredi 29 janvier 2021

France Inter, partenaire radio exclusif du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême et amoureux du 9è art, propose une journée spéciale vendredi 29 janvier de 9h à 23h. Au menu, la parole des auteurs et des dessinateurs dans les programmes et les grandes tranches d’information avec un jeu des 1000€ spécial d’1/2h en direct d’Angoulême.

Fait nouveau, la cérémonie de remise des prix du Festival sera diffusée en direct et en exclusivité sur le site de France Inter. Le palmarès 2021 sera annoncé en live par Thomas VDB. Il annoncera les prix remis aux autrices et auteurs.

France Inter décline toutes les bandes dessinées :

6h20 / Le 5/7 de Mathilde Munos avec Benoît Peeters, Président du Grand Jury.

9h / Boomerang d'Augustin Trapenard avec Chris Ware, auteur de Rusty Brown (Delcourt) en Sélection Officielle.

10h / Grand bien vous fasse d'Ali Rebeihi avec Didier Pasamonik, membre du comité de sélection Série du Festival International de la Bande Dessinée et Charles Pépin, philosophe

11h / La bande originale de Nagui avec Bruno Solo, membre du Jury Polar SNCF, Valérie Donzelli, membre du Grand Jury Jeunesse et Benoît Peeters, Président du Grand Jury

12h30 / Le jeu des 1000 euros de Nicolas Stoufflet en direct d'Angoulême, pour une émission de 30 minutes avec Thomas VDB, maître de cérémonie des Prix, Albin de la Simone, membre du Grand Jury, Morane Mazars, autrice de Tanz (Le Lombard) en Sélection Officielle et 3 auditeurs

13h / Le 13/14 de Bruno Duvic avec Lisa Mandel, autrice de Une année exemplaire (auto-édité) en Sélection Officielle.

16h / Popopop d'Antoine de Caunes avec Florence Cestac, autrice et Grand Prix de la Ville d'Angoulême 2000

17h / Par Jupiter ! de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek avec Thomas Croisière pour sa chronique sur le film d'animation Gandahar de René Laloux et l'intervention de Thomas VDB

18h / Une semaine en France de Claire Servajean avec Cyril Pedrosa, auteur de Carnets de manifs avec Loïc Sécheresse (éd. Du sous-sol) et Franck Bondoux, Délégué Général du Festival

22h / Côté club de Laurent Goumarre avec Emmanuel Guibert, Grand Prix de la Ville d'Angoulême 2021

►►► Vous aurez aussi la possibilité, pour la première fois et en exclusivité, de vivre la Cérémonie de remise des Prix, présentée par Thomas VDB, sur le site de France Inter, en direct, dès 18h.

Fidèle à son rôle de prescripteur culturel et de défricheur de talents, France Inter donne toute l’année la parole aux autrices et auteurs, éditrices et éditeurs, dessinatrices et dessinateurs, scénaristes, coloristes et va plus loin en soutenant des rendez-vous incontournables et des sorties d’albums.

La BD se glisse dans les programmes de la radio, tantôt dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, parfois chez Augustin Trapenard, mais aussi et surtout chez Antoine de Caunes, Charline Vanhoenacker, Emmanuel Khérad ou dans les rendez-vous d’information de la rédaction.

L’actualité de la BD est aussi à retrouver dans la chronique Bulles de BD de Laetitia Gayet, les articles sur le site franceinter.fr d’Anne Douhaire ainsi que dans les vidéos Comment j’ai dessiné, des leçons de dessin par des auteurs de bandes dessinées sur la chaine Youtube de France Inter.