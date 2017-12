Des expositions, des prix, des palmarès, des dédicaces, des concours, le monde en BD et France Inter à ses côtés !

Faire se côtoyer différents styles, genres, pays, auteurs, lecteurs, et accueillir la bande dessinée de demain, tel est le projet du Festival pour les années à venir. Un projet qui s’inscrit dans la durée mais repose finalement sur un concept assez simple : la diversité est essentielle à l’humanité, donc à l’Art lui-même. Et réciproquement. Alors, apprenons ensemble à étendre nos horizons de lecture.

Stéphane Beaujean, directeur artistique du festival

Le Grand Jury de la 45è édition du Festival

Guillaume Bouzard président ! Président du Grand Jury de cette édition 2018 du FIBD, il aura la responsabilité, avec son jury au complet d'attribuer les Fauves – les Prix Officiels du Festival.

Toute la Compétition Officielle est désormais dévoilée. Parmi les albums en Sélection Officielle, le Grand Jury va attribuer 4 prix dont le Fauve d’Or – Prix du Meilleur Album, le Prix Spécial du Jury, le Prix de la Série et le Prix Révélation. Le Grand Jury est présidé cette année par Guillaume Bouzard et composé de Clara Dupont-Monod, Camille Jourdy, Bruno Podalydès, Peggy Poirrier, Marco Prince, Lucie Servin.

Quelques événements :

Cosey, grand Prix 2017, une quête de l’épure

Cosey / Grand Prix 2017

Depuis plus de 40 ans, les personnages de Cosey sillonnent le monde à la découverte d’eux- même. Élu Grand Prix du Festival en 2017, l’auteur suisse nous emmène une fois de plus en voyage, en quête de sens, dans l’exposition qui lui est consacrée à l’Hôtel Saint-Simon.

Alix, l’art de jacques Martin

Alix / Jacques Martin

Le Festival met à l’honneur Jacques Martin (1921-2010) et son héros Alix, qui fêtera ses 70 ans en 2018. Retour en images sur l’esthétique et les sources d’un auteur emblématique de l’âge d’or franco-belge. Héros légendaire qui a fait les beaux jours du journal Tintin pendant près de 40 ans, Alix reste un symbole de la bande dessinée franco-belge. Son créateur, Jacques Martin, a participé activement à la vie des Studios Hergé et à la réalisation de nombreux albums de Tintin, tout en creusant un sillon singulier avec Alix, véritable saga historique ancrée dans l’Antiquité romaine.

Osamu Tezuka Manga No Kamisama

Osema Tezuka / Angoulême 2018

Une rétrospective exceptionnelle, la première du genre en Europe, est présentée à Angoulême pour saluer le mangaka mythique, l’un des auteurs de bande dessinée les plus prolifiques de tous les temps…

Marion Montaigne ramène sa science

Marion Montaigne / Angoulême 2018

Sur son blog, dans ses livres et ses vidéos, Marion Montaigne n’hésite jamais à désacraliser le savoir pour le ramener au niveau de l’humour… Difficile d’y résister, comme le rappellera l’exposition dédiée à cette autrice majeure de la bande dessinée contemporaine.

Le Festival International de la Bande Dessinée et le Festival Jazz à Vienne mette le dessin en musique.

concert dessiné Rokia Traoré et Rubén Pellejero / Angoulême 2018

Les deux festivals proposent un concert dessiné de création qui mêlera musique et bande dessinée. Il s’agit de faire se rencontrer un dessinateur et un musicien, qui s’expriment en live avec leurs outils propres afin de composer une œuvre hybride. Pour la 45e édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, du 25 au 28 janvier 2018, et du Festival Jazz à Vienne, du 28 juin au 13 juillet 2018, le concert dessiné réunira la chanteuse Rokia Traoré et le dessinateur Rubén Pellejero. À découvrir le vendredi 26 janvier à 21h au Théâtre d'Angoulême.

Le quartier BD-Ciné-Séries

Batman et Robin bande-dessinee-angouleme (1) / Warner bros

Lieu de passage désormais incontournable dans le parcours des festivaliers, le quartier BD-Ciné-Séries propose de renforcer les liens entre la bande dessinée, le 9e art mais aussi les séries télévisées. Pendant quatre jours, un lieu est ainsi dédié aux films, séries, documentaires et adaptations de bandes dessinées, parfois présentés en avant-première…