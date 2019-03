Le festival international dédié aux séries télévisées du monde entier. Tout pour être au fait des dernières tendances en la matière.

Séries Mania © édition 2019

Pour sa 10e saison, le festival revient à Lille ! Pendant 9 jours, le cœur de la ville vibrera au rythme du festival pour célébrer la série dans toute sa diversité et offrir au public un événement unique ! Séries Mania,c'est 9 jours de fête pour le grand public, un événement gratuit, des avant-premières mondiales, des rencontres avec les plus grands auteurs, réalisateurs, acteurs et producteurs de séries, un festival pour découvrir la richesse des séries internationales inédites…

France Inter à Séries Mania

France Inter, radio généraliste de référence, mélange les genres, les générations, cultive le goût de la découverte et s’intéresse bien sûr aussi aux séries et au festival Séries Mania.

Au programme, des émissions en public depuis le Palais des Beaux-Arts de Lille et « Séries Mania, sur écoute… », le nouveau podcast natif de France Inter avec le soutien du Centre National du cinéma et de l’image animée.

France Inter accompagne tout naturellement la deuxième édition de Séries Mania à Lille, événement incontournable pour les fans de séries :

13h : Le Journal de Bruno Duvic – 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité du jour avec l'éclairage d'un invité

13h30-15h : Rencontre avec les Lillois (hors antenne). Echange avec le public sur la fabrique de l'information modéré par Eric Valmir, secrétaire général de l'information de Radio France avec des journalistes de France Inter ainsi que Sophie Morlans, journaliste à France Bleu Nord. Rencontre entre le public et les journalistes pour permettre aux auditeurs d'exprimer leurs attentes d'information, d'explication et de repères sur les grands enjeux sociétaux.

"Séries Mania, sur écoute…" : un podcast 100% séries !

France Inter accompagne également le festival Séries Mania avec une série originale de 16 épisodes de 50 minutes et, en bonus, 8 replay sur la culture-séries.

Au générique : des invités, des personnalités, des critiques, toute l’actualité du Festival et les meilleurs moments consacrés aux séries sur France Inter.

Ce podcast original est produit par le journaliste Benoît Lagane, spécialiste des séries et rédacteur éditorialiste au Nouveau Rendez-Vous, le magazine culturel de Laurent Goumarre diffusé du lundi au jeudi à 22h sur France Inter.

Enregistrement en public depuis le Village Festival, tous les jours de 11h à 13h.

En 2019, Séries Mania relève de nouveaux défis

Première tendance, l’explosion des séries politiques ancrées dans les années 1980-1990, en résonance avec l’actualité ainsi que le thème des migrants, omniprésent en Europe. Également dans la sphère intime, nombreux sont les personnages tourmentés par l’incertitude. Ces tendances des séries contemporaines tous budgets confondus s’inscrivent dans des genres extrêmement différents. De la comédie débridée au spectaculaire, du drame costumé à la science-fiction.

Rodolphe Belmer, président de Séries Mania & Laurence Herszberg, directrice générale de Séries Mania :

Davantage de places sont ouvertes aux publics pour découvrir les quelque 70 fictions sélectionnées et la dizaine d’attractions en réalité virtuelle. Incertitude de l’avenir, faux-semblant et résurgence des 1990s donnent cette année le la de la programmation. Géographiquement d’abord, avec la présence de séries russes, coréennes, japonaises aux côtés des anglo-saxonnes, israéliennes, nordiques… Puis à travers la création d’un marché professionnel de la réalité virtuelle, véritable phénomène reflétant une nouvelle manière de raconter les histoires.

Cette année, le jury sera présidé par Marti Noxon, l’une des scénaristes-productrices les plus importantes de la télévision. Au cinéma, elle fait en 2017 ses débuts en tant que réalisatrice avec To the Bone, long métrage dont elle est également l’auteur du scénario. Marti Noxon rencontrera le public et donnera une masterclass lors de sa venue à Lille à l'occasion du festival Séries Mania.

Feront partis de ce jury, Julianna Margulies, Audrey Fleurot, Delphine de Vigan et Thomas Lilti.

Séries Mania accueillera également des invités d’honneur : Uma Thurman, Freddie Highmore, Charlie Brooker et Annabel Jones, Yves Régnier, Eric Rochant et Hugo Blick.

En maîtres de cérémonie, Frédérique Bel fera l’ouverture du festival et Pablo Mira, la clôture.

► La compétition officielle présente dix séries totalement inédites, en avant-première mondiale :

Baghdad Central : Irak, 2003. À la suite de la chute de Saddam Hussein, Baghdad est plongée dans le chaos…

: Irak, 2003. À la suite de la chute de Saddam Hussein, Baghdad est plongée dans le chaos… Chambers : Une jeune femme ayant survécu à un arrêt cardiaque est dévorée par le mystère entourant le nouveau cœur qui lui a sauvé la vie.

: Une jeune femme ayant survécu à un arrêt cardiaque est dévorée par le mystère entourant le nouveau cœur qui lui a sauvé la vie. Chimerica : 1989. Chine, place Tian’anmen. Un journaliste américain prend en photo un homme face aux chars. Alors que la campagne pour l’élection présidentielle américaine de 2016 bat son plein, l’auteur de la photo se met en tête de retrouver l’anonyme de Tian’anmen.

: 1989. Chine, place Tian’anmen. Un journaliste américain prend en photo un homme face aux chars. Alors que la campagne pour l’élection présidentielle américaine de 2016 bat son plein, l’auteur de la photo se met en tête de retrouver l’anonyme de Tian’anmen. Eden : Sur une plage grecque, une cinquantaine de réfugiés débarquent d’un canot et fendent la foule médusée. Cet événement va bouleverser les destins d’une galerie de personnages…

: Sur une plage grecque, une cinquantaine de réfugiés débarquent d’un canot et fendent la foule médusée. Cet événement va bouleverser les destins d’une galerie de personnages… Identification : Une communauté d’immigrés illégaux originaires du Kirghizistan accueille une jeune femme orpheline, Lera. Elle n’est pas la femme qu’elle prétendait être…

: Une communauté d’immigrés illégaux originaires du Kirghizistan accueille une jeune femme orpheline, Lera. Elle n’est pas la femme qu’elle prétendait être… Just for today : Dans une maison de transition, travailleurs sociaux et anciens détenus se côtoient dans une harmonie précaire.

: Dans une maison de transition, travailleurs sociaux et anciens détenus se côtoient dans une harmonie précaire. Lambs og God : Sur une lointaine presqu’île australienne, trois religieuses catholiques vivent en autarcie. Lorsqu’un jeune prêtre fait son apparition…

: Sur une lointaine presqu’île australienne, trois religieuses catholiques vivent en autarcie. Lorsqu’un jeune prêtre fait son apparition… Mytho : Mère et épouse dévouée, Elvira se sent de plus en plus transparente aux yeux des siens. Un jour, elle cède à la tentation d’un mensonge terrible pour retrouver amour et attention.

: Mère et épouse dévouée, Elvira se sent de plus en plus transparente aux yeux des siens. Un jour, elle cède à la tentation d’un mensonge terrible pour retrouver amour et attention. Twin : Erik et Adam sont jumeaux. D'apparence identique, leur personnalité est pourtant aux antipodes. Voilà quinze ans que les deux frères s'évitent et lorsqu’ Erik se présente au domicile d’Adam, tout est en place pour qu’un drame éclate.

: Erik et Adam sont jumeaux. D'apparence identique, leur personnalité est pourtant aux antipodes. Voilà quinze ans que les deux frères s'évitent et lorsqu’ Erik se présente au domicile d’Adam, tout est en place pour qu’un drame éclate. The Virtues : Noyant dans l’alcool sa douleur et la solitude de son existence qui le détruisent à petit feu, Joseph repart sur les traces d’un passé qu’il a fui quand il était encore petit.

Et beaucoup d’autres séries à découvrir !!