Augustin Trapenard Président ! A vos plumes, crayons, stylos, clavier...

Grand Prix de la poésie © RATP

Après le succès de son édition 2016, qui a rassemblé plus de 8 000 participants, le Grand Prix Poésie RATP revient à partir du 15 mars 2017. À l’issue de ce grand concours de poèmes réservé aux auteurs amateurs, 10 lauréats verront leur texte affiché sur l’ensemble du réseau RATP pendant les 2 mois d’été et pourront ainsi être lus par des millions de voyageurs chaque jour.

Pour participer : les enfants (moins de 12 ans), les jeunes (moins de 18 ans) et les adultes auront un mois, chacun dans leur catégorie, à partir du 15 mars, pour déposer leur poème, sur le thème de leur choix, sur le site de la ratp, grand prix poésie

Le jury de l’édition 2017 sera présidé par le journaliste et critique littéraire, Augustin Trapenard, actuellement aux manettes de Boomerang sur France Inter, de 21cm et du Cercle sur Canal +. Il succède à l’actrice, réalisatrice et metteuse en scène Zabou Breitman.

Pour le président du Grand Prix 2017, la poésie n’est pas qu’un assemblage de mots (…), [elle] est l’art de s’ouvrir au monde, de regarder autrement et de réapprendre (…) à s’émerveiller . Et, le Grand Prix Poésie RATP est précisément l’occasion offerte à tous de se rappeler que l’imagination nous appartient, qu’on a tous le droit et l’urgence de s’émerveiller, et qu’il suffit de regarder [le monde autrement] pour participer – et qui sait ? – pour gagner !

À l’issue d’une période de délibération, l’identité des 10 lauréats et celle, parmi eux, des 3 Grands Prix (le Grand Prix Enfants, le Grand Prix Jeunes et le Grand Prix Adultes) sera dévoilée lors d’une cérémonie qui se tiendra à la Maison de la RATP à la fin du mois de juin.