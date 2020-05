Contraint à l’arrêt par le Covid-19, le festival de métal de Clisson a donné rendez-vous à ses habitués en 2021. En attendant ses organisateurs multiplient les initiatives en direction des soignants. Une cagnotte en ligne et même la vente de masques. Le succès dépasse toutes les espérances.

Pas de têtes de mort, pas de flammes, pas de clichés liés à l’univers du métal, Hellfest vend des masques au profit des soignants du covid 19 du CHU de Nantes. © Hellfest Festival

Aux côtés des traditionnels t-shirts, tous frappés cette année de la formule “postponed”, reporté, le site officiel du Hellfest propose aussi, depuis plusieurs jours, un accessoire de circonstance : des masques en tissu, aux normes Afnor, vendus par lots de trois pour 15 euros.

“Pas de têtes de mort, pas de flammes, pas de clichés liés à l’univers du métal, juste un imprimé qui reprend le logo du festival. Et trois couleurs, noir, bleu et bordeaux. Nous en sommes déjà au troisième réassort” commente Eric Perrin, le chargé de communication du Hellfest.

“C’est vrai qu’on a une communauté dans le milieu du métal qui est très attachée à tout ce qui est merchandising et beaucoup de festivaliers réclamaient un souvenir de cette édition 2020. En voyant certains groupes comme Black Sabbath proposer des masques, on s’est dit après tout pourquoi pas nous”.

10 000 masques vendus en un jour

Un succès qui dépasse toutes les espérances. Dix mille masques ont été vendus en l’espace d’une seule journée. Un souvenir collector, pour l’édition des quinze ans, qui n’a pas eu lieu, mais aussi une bonne action. La totalité des bénéfices de la vente sera reversée aux soignants du Covid-19 du CHU de Nantes.

“On est vraiment très contents de la mobilisation de notre communauté de fans de musiques extrêmes et de métal. Ils ont su montrer encore une fois qu'on était une famille et qu’on pouvait _se serrer les coudes dans les moments difficiles_. Etre solidaire et aider son prochain”, se félicite Eric Perrin

L’initiative s’ajoute à la cagnotte en ligne “Hellfest for Health” sur le site Hello Asso, qui a déjà permis de collecter depuis trois semaines près de 80 000 euros. Pas de possibilité en revanche d’utiliser les tickets de l’édition 2020 pour abonder la cagnotte. Il faut d’abord se faire rembourser, ce sont deux comptabilités distinctes.

Vous pouvez aussi conserver vos billets pour l’année prochaine. Ils seront toujours valables. La date de l’édition 2021 est déjà retenue, ce sera du 18 au 20 juin.