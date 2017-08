De Corot à Cézanne et Matisse, en passant par Monet, Pissarro et Renoir, Morisot ou Gonzalès, l’exposition permettra de découvrir des trésors peu connus en France.

Paul Cézanne Baigneuses vers 1895, huile sur toile © Ordrupgaard, Copenhague Photo Anders Sune Berg

Comme au Musée Jacquemart-André, la collection d’Ordrupgaard est constituée par un couple féru d’art, les danois Wilhelm (1868 – 1936) et Henny (1870 – 1951) Hansen. Homme d’affaires passionné d’art, esprit indépendant et visionnaire, Wilhelm Hansen assemble en seulement deux ans entre 1916 et 1918 une collection unique en Europe d’œuvres représentatives de l’impressionnisme et du post-impressionnisme de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècle. Une sélection de plus de 40 tableaux est présentée pour la première fois à Paris, au Musée Jacquemart-André.

Johannes Larsen Été, soleil et vent Kerteminde 1899 huile sur toile © Ordrupgaard Copenhague Photo Anders Sune Berg

Corot,Cézanne et Matisse, Monet, Pissarro, Sisley et Renoir, Morisot ou Gonzalès seront mis à l’honneur. D'autres artistes emblématiques tels que Degas, Manet ou Courbet ou encore Gauguin seront à leur côté.

Né à Copenhague le 27 novembre 1868, Wilhelm Hansen s’est bâti une remarquable carrière dans l’assurance en fondant la compagnie danoise Dansk Folkeforsikringsanstalt et en dirigeant Hafnia, une autre compagnie d’assurance danoise. D’esprit indépendant et visionnaire, Wilhelm Hansen s’est passionné pour l’art, et plus particulièrement pour l’art français, qu’il a collectionné pour son plaisir, mais aussi pour lui donner une large audience au Danemark. Il a d’ailleurs organisé à Copenhague des expositions d’envergure présentant des prêts d’importants musées français.

Claude Monet Le Pont de Waterloo temps gris 1903, huile sur toile © Ordrupgaard Copenhague Photo Anders Sune Berg

Il fait la rencontre de sa femme Henny en 1887, lors d’une représentation au Théâtre Royal. Ils se marient le 30 octobre 1891 et adoptent leur fils, Knud Wilhelm, en 1908.

L’intérêt de Wilhelm Hansen pour l’art remonte à ses années d’études : son ami Peter Hansen, qui deviendra l’un des membres du collectif de peintres danois Fynboerne, l’introduit dans le milieu artistique. Certains de ces artistes deviendront des intimes de Wilhelm et Henny qui, tout au long de leur vie, vont étoffer leur collection en y intégrant des peintures d’artistes danois, puis des œuvres majeures des impressionnistes français.

Camille Corot Le Moulin à vent vers 1835-1840 huile sur toile © Ordrupgaard Copenhague Photo Anders Sune Berg

En 1916, Wilhelm et Henny Hansen achètent un terrain près d’Ordrup Krat, au nord de Copenhague, et font appel à l’architecte Gotfred Tvede pour y construire une résidence d’été. Leur engouement pour ce lieu les décide finalement à en faire leur résidence principale et à y inclure une galerie d’art pour abriter leur collection de peintures françaises.

Imposant manoir, Ordrupgaard a été conçu comme une demeure lumineuse, dont les nombreuses fenêtres, le jardin d’hiver et la serre permettent un dialogue inspirant avec le parc environnant. Le manoir et la collection sont inaugurés le 14 septembre 1918. Dès cette date, les Hansen prévoient une ouverture hebdomadaire au public de leur collection, fidèles à leur volonté d’offrir à l’art français une large audience au Danemark.

Alfred Sisley Le Déchargement des péniches à Billancourt 1877 huile sur toile © Ordrupgaard Copenhague Photo Anders Sune Berg

Après le Musée Jacquemart-André, l’exposition sera présentée dans d’autres musées d’envergure en Europe et dans le monde, comme le Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa.

Source Musée Jacquemart-André

Berthe Morisot Femme à l’éventail Portrait de Madame Marie Hubbard 1874 huile sur toile © Ordrupgaard Copenhague Photo Anders Sune Berg

► Commissariat

Anne-Birgitte Fonsmark , directrice du Musée Ordrupgaar d à Copenhague

, directrice du d à Copenhague Pierre Curie, Conservateur du Musée Jacquemart-André

► Programmation

Après avoir assuré la direction de Paris Musées , la direction de la production du Centre Pompidou , Sophie Hovanessian a été administrateur général de la Réunion des Musées Nationaux . Administrateur du Musée Jacquemart-André depuis 2010, elle assure également la programmation culturelle et des expositions de Culturespaces .

, la direction de la production du , a été administrateur général de la . Administrateur du depuis 2010, elle assure également la programmation culturelle et des expositions de . À ses côtés, pour monter cette exposition, Agnès Wolff, responsable de la production culturelle, Eléonore Lacaille, responsable des expositions pour le musée Jacquemart-André, et Amélie Carrière, régisseur des expositions chez Culturespaces.

► Scénographie

Hubert Le Gall est un designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain. Depuis 2000, il réalise des scénographies originales pour de nombreuses expositions.