Invitée de "La Bande Originale" pour parler de la nouvelle série de TF1 dans laquelle elle joue, Anne Parillaud a raconté cette anecdote étonnante : comment, lors d'une séance d'Action / Vérité, Madonna l'a défiée.

Madonna et Alek Keshishian sur les marches, à Cannes © Getty

La scène se passe à Cannes, en mai 1991. Madonna est au festival pour présenter le documentaire que lui consacre Alek Keshishian, In Bed with Madonna dont le titre original est Madonna, Truth or Dare. Précision qui aura son importance pour la suite de cette histoire.

Après la projection du film, un dîner est prévu dans un restaurant, auquel sont conviées quelques personnalités françaises que Madonna souhaitait avoir à sa table. Anne Parillaud est sur cette liste.

En fin de soirée, la chanteuse demande que l'on baisse le rideau du restaurant et propose à ses convives un jeu de la vérité : Truth or Dare.

Madonna invite ceux qui ne souhaitent pas participer à quitter le restaurant et pour les autres, ce sera Action ou Vérité.

Le jeu démarre et lorsque vient le tour d'Anne Parillaud, elle choisit Action. La chanteuse lui propose alors un baiser de trois minutes montre en main.

Anne Parillaud a donc échangé un "french kiss" avec Madonna dans un restaurant cannois.

C'est une mise en danger qu'elle m'a proposé, que j'ai trouvé intéressante et qui lui ressemble.

C'est le rose aux joues qu'Anne Parillaud a raconté cette anecdote à Nagui dans La Bande Originale.

3 min Anne Parillaud dans la Bande Originale Par France Inter

Avant d'embrasser fougueusement Britney Spears sur la scène des MTV Video Music Awards en 2003, la Madone avait donc eu tout le loisir de s'exercer, ce dont on n'en doutait guère. Celle qui n'aime pas suivre les règles a tout de même eu le goût de pratiquer le "french kiss" avec une française.