Faut-il que les arbres nous ressemblent pour qu'ils soient aimables ? L'écrivain Alexis Jenni publie "Parmi les arbres" chez Actes Sud, et le chercheur et naturaliste Jacques Tassin, "Je crois aux arbres" chez Odile Jacob. Voient-ils les mêmes capacités dans les arbres que l'écrivain allemand ?

Les arbres doivent-ils nous ressembler pour être aimables ? © Christophe Kiciak

C’est un best-seller adapté au cinéma. Le livre de l’ingénieur forestier et écrivain allemand défend une intelligence et prête presque des sentiments aux arbres. Une vision que les deux invités de l’émission La Terre au carré de Mathieu Vidard avec Camille Crosnier ne partagent pas.

Alexis Jenni : "Je suis un peu agacé par le livre de Wohlleben. Il y a dedans des tas de choses intéressantes. Mais l'auteur pratique un anthropomorphisme sans vergogne qui tourne à la baliverne. C'est un peu agaçant. Cet anthropomorphisme n'est pas nécessaire. Il est même contreproductif. Il dit : "Si on est en empathie avec les arbres, on va les aimer, on va les protéger". Moi, je dis si on plaque sur les arbres ce qu'on connaît déjà, on ne les comprend pas ! L'arbre est une altérité absolue par rapport à nous. C'est une autre façon d'être vivant. Et il nous faut essayer de la saisir même si c'est très difficile.

Quand Wohlleben explique que l’arbre prend soin de l'autre, il donne des sentiments aux arbres qu'ils n'ont pas. Et même s’il y a du collectif, et des échanges chez les arbres, de là à y mettre du sentiment humain...

Mais ils nous font de l'effet. Ne serait-ce que par leur présence énorme, leur élégance. Il y a des arbres qui ont des postures qui sont d'une esthétique extraordinaire. L'homme en moi peut trouver l'arbre beau."

Jacques Tassin : "Il ne faut pas anthropomorphiser les arbres, ni projeter. Quelle est cette manie de vouloir trouver de l'intelligence chez l'autre pour qu'il soit recommandable, et respectable ?

Je tacle un excès d’anthropomorphisme qui tourne à l'anthropocentrisme. On ne regarde que soi dans un miroir. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'autre. Et l'arbre nous enseigne cette possibilité d'embrasser l'autre. Mais pas au sens premier, au sens du regard, de l'investigation, de l'intellect…

Il n'est pas nécessaire que le végétal soit intelligent pour être aimable. On peut lui accorder cette énorme sensibilité qui lui permet de s'ajuster au monde. Et c'est déjà merveilleux ! La nature est une voie inépuisable d'inspiration pour nous. Et finalement dans notre monde d'aujourd'hui, redonner place à la sensibilité, face à une hyper rationalité, reste formidablement intéressant. Et cette vision n'empêche pas d'être attaché à un arbre."

Alexis Jenni publie Parmi les arbres chez Actes Sud, et Jacques Tassin Je crois aux arbres chez Odile Jacob.

