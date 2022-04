Le Médiateur du livre vient de se saisir de la question des bandes dessinées numériques vendues en monnaie virtuelle, à quelques jours de l'arrivée en France du géant du secteur, l'application Piccoma.

Le webtoon, une nouvelle forme de BD dédiée aux smartphones © Maxppp / Romain Dézèque

Le webtoon était déjà une petite révolution en soi. Les fans ne lisent plus leurs mangas en version papier, mais sur leurs smartphones ou leurs tablettes. Pour lire les cases, on "scrolle", c'est-à-dire que l'on déroule les cases en faisant défiler le récit vers le bas.

L'autre tournant majeur, c'est le paiement en "coins", en monnaie numérique. Et c'est là que le Médiateur du livre, autorité chargé de la conciliation des litiges, s'alarme. "Vous commencez un chapitre, et à un moment, les autres deviennent payants", explique Jean-Philippe Mochon. "Et au lieu de vous dire "c'est payant et ça vous coûtera 1,99€", on vous dit que cela coûte un certain nombre de "coins". Et ces "coins", si vous en achetez beaucoup, ça vous coûte moins cher. Vous pouvez aussi en gagner si vous restez longtemps sur la plateforme, ou encore si vous partagez un contenu sur un réseau social. Alors évidemment, quand vous payez en "coins", c'est beaucoup moins stable, beaucoup moins clair que quand vous payez en euros."

Des oeuvres qui échappent à la loi sur le prix unique du livre

En France, la loi de 1981 sur le prix unique du Livre prévoit que n'importe quel ouvrage est vendu pour la même somme, dans tous les points de vente du pays. Un moyen de protéger le secteur et les petites librairies par rapport aux grandes surfaces ou aux plateformes de vente en ligne. En 2011, la loi a été adaptée pour appliquer un prix unique aux livres numériques identiques à leur version papier.

Mais aujourd'hui il y a deux cas de figure : si le manga numérique existe en papier, le prix unique doit s'appliquer.

Mais ces plateformes de webtoons proposent également des mangas qui n'existent qu'en version numérique. Là, les œuvres échappent à la loi de 1981.

De plus en plus de fans

La question se fait d'autant plus pressante que les webtoons et les mangas numériques conquièrent chaque jour plus de fans, et surtout à la veille de l'arrivée en France d'un mastodonte, l'application Piccoma. Créée en Corée du Sud, elle a tout balayé sur son passage dans son pays d'origine et au Japon ensuite, où elle revendique quatre millions d'utilisateurs quotidiens. Elle prévoit de publier ses premiers contenus en mai, et veut devenir "numéro 1". Son modèle économique consiste à offrir les premiers chapitres d'un livre. Pour débloquer les suivants, soit l'on paie en monnaie classique (0,50 euro le chapitre), soit l'on attend un certain nombre d'heures pour accumuler des jetons numériques, ce qui serait contraire à la loi sur le prix unique en France.

Le Médiateur du livre prévoit d'entendre tous les acteurs du secteur, Piccoma, mais aussi les éditeurs déjà installés en France (Iznéo du groupe Fnac-Darty, Verytoon des éditions Delcourt, Glénat Manga Max des éditions Glénat, Webtoon Factory des éditions Dupuis, ou encore Webtoon du sud-coréen Naver) pour rendre un avis dans les mois à venir, et peut-être adapter la loi à cette révolution dans l'édition.