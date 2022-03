Peu d'émissions existent depuis aussi longtemps que "Le Masque et la Plume" dans le PAF : créée en 1955 par Michel Polac et François-Régis Bastide, elle était diffusée sur ce qu'on appelait à l'époque "Paris Inter" ! Jérôme Garcin, qui en est aux commandes depuis 1989, raconte son expérience au micro d'Ali Rebeihi.

Enregistrement du "Masque et la Plume" à Radio France, en 1971 © Radio France / Eric Serda

Jérôme Garcin : "Le Masque et la Plume" est une sorte d'université populaire". Non seulement j'y suis sensible, mais j'essaye même de le cultiver. Vous savez, il faut rappeler que "Le Masque", c'est effectivement une très ancienne émission, elle est née avant même que la Maison de la radio n'existe.

Et c'est vrai que je crois beaucoup à cette idée d'université populaire. D'abord, l'émission est en public, sauf pendant les confinements, et qu'elle initie quand même les auditeurs à ces arts majeurs que sont la littérature, le cinéma, le théâtre.

Je me souviens très bien que quand on s'est rencontrés, vous et moi, Ali, vous veniez d'une région où la pratique culturelle passait à travers "Le Masque". Et pourquoi ? Parce que "Le Masque" ce sont des critiques qui représentent, le plus souvent possible, des journaux, des revues, des magazines culturels. Je me souviens très bien que vous m'aviez dit que la première fois que vous étiez allé à la bibliothèque de votre ville, c'était pour retrouver les revues "Positif", "Les Cahiers du cinéma", le supplément littéraire du "Monde" qui vous permettaient d'accéder aussi à cette culture critique, évidemment, mais qui passe beaucoup et encore plus aujourd'hui qu'autrefois par la presse écrite. Pourquoi aujourd'hui : parce que ça relève du militantisme. On sait que la presse écrite ne va pas si bien que ça. N'empêche que grâce au micro du "Masque et la Plume", ces critiques s'expriment.

Enregistrement du "Masque et la Plume" en 1989 © Radio France / Roger Picard

Un rapport charnel des auditeurs avec Le Masque et la Plume

Ali Rebeihi : Les auditeurs ont un rapport très fort, notamment grâce au courrier que vous lisez en début d'émission, grâce au public présent. C'est une émission qui fait du bien - qui fait du bien à l'intelligence, et qui fait du bien aussi parce que vous avez réussi à créer une relation entre vous, les critiques et le public - et ça, c'est assez extraordinaire.

Jérôme Garcin : Mais c'est parce que c'est une sorte de famille, vous savez. Les premiers auditeurs du "Masque et la Plume" écoutaient l'émission en rentrant en voiture de week-end, et puis leurs enfants derrière écoutaient aussi l'émission, sans forcément le comprendre. Et ensuite, ils sont devenus parents et l'ont "infligé" le dimanche soir à leurs enfants. Et c'est ainsi, de génération en génération.

En fait, ce ne sont pas des auditeurs du "Masque" : ils font partie d'une famille. Moi, je dis toujours, et je ne répèterai jamais assez, que "Le Masque", c'est quatre critiques autour de moi chaque semaine, auxquelles s'ajoute un cinquième critique : l'auditeur. II exprime, lui aussi, son sentiment sur les livres, les films, les pièces - soit par le courrier, soit avec le micro dans la salle, soit sur les réseaux sociaux.

En plus, il y a une fidélité évidemment aux joies de l'émission. Certains sont là depuis bien avant moi, comme Michel Ciment par exemple, au cinéma, ou autrefois Danièle Heymann. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que ce sont tous un peu des enfants de l'émission et qu'ils font partie de cette famille du dimanche soir qui réunifie, même si elle est parfois violente aussi, une certaine idée de la France culturelle, populaire, transgénérationnelle. Et ça, j'y tiens énormément.

Et je pense que si j'ai créé, par exemple, le prix des auditeurs du Masque et la plume, qui est décerné tous les ans et qui n'est décerné QUE par les auditeurs de l'émission (et pas par les critiques), c'était aussi pour ajouter à ce sentiment qu'on fait partie tous de cette famille du dimanche soir qui - je le sais aussi par les courriels que je reçois - va bien au-delà de la France puisque je reçois de l'étranger beaucoup de messages qui me disent "C'est une idée aussi qu'on se fait de votre pays, où la pléthorique, l'éloquence, la dispute, font partie aussi de votre patrimoine".

Comment voyez-vous les années à venir ?

Jérôme Garcin : Il est évident que je céderai mon micro et mon fauteuil à quelqu'un d'autre, ce qui est parfaitement normal, c'est le cours de l'histoire. En revanche, ce qui me frappe le plus pour l'avenir de l'émission, c'est que j'ai la conviction profonde que l'émission doit rester fidèle à son passé et qu'il n'y aura pas d'avenir pour "Le Masque" si elle n'est pas fidèle à son passé.

Vous savez, c'est quand même une émission qui est fabriquée de manière totalement artisanale. Les présentations des films que je vois auparavant, mais elle est aussi artisanale dans sa confection, c'est-à-dire que le générique n'a quasiment jamais changé, il n'y a pas de plages musicales dans l'émission, ils sont toujours quatre critiques autour de l'animateur. C'est de la radio à l'ancienne. Je pense que c'est ce côté, allez, je lâche le mot, un peu "vintage", qui explique la longévité de l'émission.

Je pense que si elle continue, c'est parce que là, pour parler plus sérieusement, je pense que

plus la culture est devenue une machine industrielle de promotion des films, des livres, des spectacles, plus on a besoin d'un rendez-vous critique - qui est peut-être le dernier d'ailleurs.

Je pense que l'avenir du "Masque", c'est de prolonger ce qui fait depuis 65 ou 66 ans, son histoire, c'est-à-dire à un banquet festif, un peu spectaculaire parfois, où ensemble, on dit ce que nous pensons...

► "Le Masque et la Plume", chaque dimanche de 20h à 21h