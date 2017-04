Kaleidoscope est une sélection de films, documentaires et expériences de toutes nationalités actuellement présentée dans 11 pays, de Sydney à Berlin en passant par Paris.

Kaleidoscope, festival VR © Radio France / Kaleidoscope

En France ce sont les producteurs Chloe Jarry et Arnaud Colinart qui se font les relais de Kaleidoscope. "Pour l'instant peu de gens ont vraiment testé ces expériences, car peu nombreux sont ceux qui sont équipés chez eux. Raison pour laquelle il est important que l'on puisse accueillir Kaleidoscope. L'an dernier c'était à la Gaité Lyrique, cette année c'est au mk2VR. Le public peut faire l'expérience et voir toute la diversité de la VR. On a de la fiction, du documentaire, des choses plus ludiques. Les auteurs viennent d'horizons très différents : du monde de l'animation, du cinéma, ou bien commencent-ils à peine à créer. Pour certains la VR est le premier langage d'expression" explique Chloe Jarry;

Presque un quart de cette sélection de Kaléidoscope est montée par des producteurs français. L'espace mk2 VR a ouvert ses portes en décembre dernier. Maxime Labière, directeur de cet espace constate des réactions très positives :

"Même s'il faut payer 24 euros pour une expérience de 50 minutes, les visiteurs arrivent avec des "yeux d'enfants". On constate des réactions inattendues, comme voir des enfants captifs d'expériences quasi contemplatives et des mères de famille qui tirent sur des drones avec enthousiasme." explique-t-il.

Les favoris de France Inter

Par favoritisme pur on commencera par le Kinoscope, qui raconte l’histoire du cinéma, vu par Philippe Collin, producteur à France Inter, et qui se regarde dans un casque Samsung Gear. Tous les festivals importants concernés par la VR ont sélectionné ce dispositif conçu initialement pour la Cinémathèque Française et à l'occasion de l'exposition De Méliès à la 3D : La machine cinéma.

Il se décline en deux formats : une application interactive en réalité virtuelle pensée pour les dispositifs Cardboard et une vidéo 360° destinée au player Youtube 360.

Life of us est l'un des projets "phare" monté par Aaron Koblin et Chris Milk (musique de Pharell Williams). Il se vit avec le casque HTC Vive et avec un partenaire. De l'état d'amibe au fond des océans, à l'humanité du XXIe siècle, vous revivrez l'histoire de l'humanité sur Terre, en accéléré, images de synthèse basiques, rythme haletant. Baissez-vous pour ne pas vous faire avaler par un dinosaure, éviter les hyènes si vous le pouvez, arrivez en ville et contemplez les gratte-ciels qui se désintègrent. Le voyage finit dans une discothèque de science-fiction.

Dear Angelica est une fiction dessinée de manière sublime et poétique. Une fille écrit à sa mère actrice. Dans la vie d'un enfant la première héroïne est sa mère, or il se trouve que dans ce cas elle était aussi l'héroïne d'histoires extraordinaires. Le film a fait sensation au festival de Sundance il y a quelques mois. C'est le premier film dessiné dans la VR, ce n'est pas une simple transposition.

Death Tolls Experience est le projet le plus émouvant de cette sélection. Il est proposé par un artiste numérique originaire de Téhéran, Ali Eslami. Les morts ne sont plus uniquement des chiffres affichés dans les bilans catastrophiques de l'Histoire et de l'actualité, ils sont des linceuls blancs alignés, à l'infini, en Allemagne, en France, sur les plages méditerranéennes. Le spectateur fera l'expérience du migrant tentant de rester à la surface de l'eau avant de sombrer en mer et rejoindre les épaves tapies dans le fonds de cette Méditerranée qui est devenue un immense cimetière.

Désormais la VR s'impose partout dans les rendez-vous de cinéma et d'audiovisuel

A Cannes on attend cette année la projet du cinéaste Alejandro González Iñárritu : quelques minutes présentées à 70 personnes dans le cadre de la sélection officielle du festival de Cannes. En septembre dernier, pour la première fois, un projet de réalité virtuelle a remporté un Emmy Award, les récompenses annuelles de la télévision américaine. Henry, le court-métrage d’Oculus, avait été désigné comme le Meilleur Programme interactif original.

► Aller au festival Kaleidoscope : Achat en ligne sur www.mk2vr.com

Pass 60 minutes : 20 euros permettant de découvrir l’ensemble de la selection présentée dans l’espace mk2 VR.

Vendredi 28 avril de 17h à 22h - Samedi 29 avril de 11h à 22h

LIRE AUSSI ||

Au sujet du film I, Philip, présent dans la sélection Kaleidoscope