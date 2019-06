C'est à Singapour que, cette année, a été dévoilée la sélection des 50 meilleurs restaurants du monde. Le premier d'entre eux est un restaurant français, le Mirazur, situé à Menton (Alpes-Maritimes).

Mauro Colagreco devient le chef du meilleur restaurant du monde, le Mirazur à Menton (Alpes-Maritimes).

Il grimpe de la troisième à la première place du classement. Mardi après-midi, le Mirazur, restaurant du chef italo-argentin Maura Colagreco, 42 ans, implanté à Menton (Alpes-Maritimes), a décroché le titre de meilleur restaurant du monde par le World's 50 Best Restaurants dont la cérémonie se tenait à Singapour. Le Noma à Copenhague arrive deuxième suivi par Asador Etxebarri en Espagne.

L'établissement français, déjà récompensé d'une troisième étoile au guide Michelin en janvier, était déjà dans le Top 10 du World's 50 Best depuis plusieurs années et apparaissait comme un sérieux prétendant pour décrocher le titre. Le Mirazur succède au restaurant de Massimo Bottura, l'Osteria Francescana, récompensé en 2018.

"Nous célébrons la France et ses valeurs, que nous partageons tous"

"Je voudrais vous remercier tous. Nous célébrons la France et ses valeurs, que nous partageons tous : 'liberté, égalité, fraternité'", a déclaré Maura Colagreco, après avoir décroché cette première place. Présent avec une partie de l'équipe de son restaurant, il a souligné la diversité qui entoure son établissement en montant sur scène avec quatre drapeaux : Argentin pour ses origines, Brésilien pour celles de son épouse, Italien "pour une bonne partie de son équipe" et évidemment, un drapeau Français. "Ces drapeaux veulent tout dire pour nous, le Mirazur est la nouvelle approche de la cuisine française" a poursuivi le chef. La brigade du Mirazur compte 25 personnes de huit nationalités différentes et se targue d'être auto-suffisant à 25 %, grâce au potager du chef.

Selon le Michelin 2019, le Mirazur, niché au pied des Alpes et surplombant la Méditerranée, propose, dans les assiettes, une "expérience incomparable" avec chaque jour de nouvelles créations. Le célèbre guide parle d'un "hymne unique et quotidien aux plantes aromatiques, aux fleurs, aux légumes de son potager, aux agrumes. Son inspiration fait le reste, et lui permet de transcender les saisons et la région".