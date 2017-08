Treize ans après sa mort, le personnage animalier de Lewis Trondheim revient. Et il a des choses à dire, sur les réseaux sociaux, les journalistes ou les laboratoires...

Détail de la couverture de Lapinot, un monde un peu meilleur de Lewis Trondheim © L'Association

► LIRE l'ITW I Lewis Trondheim : "Avec mes bandes dessinées, j’essaye d’hypnotiser les gens"

Lapinot était mort (dans sa 12e aventure : La vie comme elle va), et il revient ! Rien de christique là-dedans, seulement l’envie de son créateur, Lewis Trondheim, de continuer à faire dire des choses à ce fabuleux personnage de BD.

Lapinot ressuscite dans le monde d'aujourd'hui

Lapinot avait déjà vécu au moyen-âge (l'album Mildiou) ou à l'époque du far west… Une astuce narrative lui permet de "ressusciter" aujourd’hui en France. Accompagné de ses amis de toujours (Nadia, Richard…), Lapinot n’a pas changé : faussement naîf, il veut faire le bien - en l'occurrence, résoudre une banale histoire de voiture vandalisée -, et se trouve embringué malgré lui dans une histoire qui le dépasse.

Son regard critique et un brin moralisateur se porte sur les médias qui en font trop sans mesurer l’impact de la surinformation, sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres amoureuses, et sur la paranoïa entretenue autour du terrorisme. Lewis Trondheim raconte avec vivacité, Lapinot manie toujours aussi bien la rhétorique, et promène son regard désabusé toujours efficace… Opération résurrection réussie.

Faire un plan fixe sur un personnage lui donne plus de vie que n’importe quoi d’autre

Ecouter Lewis Trondheim commenter la planche ci-dessous :

Écouter

Page 29 de Lapinot, un monde un peu meilleurs de Lewis Trondheim © L'Association

La leçon de dessin de Lewis Trondheim

"Pendant longtemps, j'ai eu honte de mon dessin..." Lewis Trondheim montre comment il dessine Lapinot :

_Les nouvelles aventures de Lapinot, Un monde un peu meilleur ,_ de Lewis trondheim est publié à L’Association

Feuilletez quelques pages :

REECOUTER I Lewis Trondheim sur Les coquelicots d'Irak, le précédent livre écrit avec Brigitte Findakly qu'il était venu présenté à France Inter