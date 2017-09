La saison 4 du Monde Festival vous invite à rêver

Le Monde festival © Le Monde

Changer le monde, Agir, Rêver... Depuis sa création en 2014, Le Monde Festival propose des spectacles inédits et des conférences d’intervenants prestigieux, animées par les journalistes du Monde, afin de décrypter le monde qui vient : culture, sciences, numérique, géopolitique, économie ...

Imaginez la scène. Décembre 2016 : quelques journalistes du Monde planchent sur le thème de la 4e édition du Monde Festival. Et si on partait sur “rêver” ?, propose l’un d’eux. Avec Fillon à l’Elysée, ça va être compliqué, dit un autre. Mais bon, pourquoi pas ? On sait aujourd’hui ce qu’il advint. Et ce qu’il en est des rêves en politique.

Rêver, donc, et de quelles manières ! A l’avènement d’une société végane ? A un Royaume-Uni enfin détaché de la vieille Europe ? A des entreprises qui rendent leurs salariés heureux ? A de nouveaux territoires d’aventure ? A la paix au Proche-Orient ? A la fin du travail ? A une nuit de rêves ?

J'ai perdu le mode d'emploi © Aucun(e)

►►► Des débats sur le monde qui vient.

Rêver de toutes les manières possibles... et comme il s’agit d’une manifestation imaginée par la rédaction du Monde, l’actualité n’est jamais loin.

Au total, une quarantaine de rencontres et de débats sont proposés sur les mutations qui traversent notre société et dessinent le monde qui vient, parmi lesquels :

Peut-on réguler Internet ?

Faut-il rêver la fin du travail ?

Produirons-nous moins de déchets ?

L’homme a-t-il atteint ses limites ?

Demain, tous vegans ?

Peut-on apprendre à devenir créatif ?

L’entreprise peut-elle faire le bonheur ?

Quels territoires pour l’aventure aujourd’hui ?

Ces rencontres réuniront des personnalités de toutes disciplines : Juliette Binoche, Alain Badiou, Marjane Satrapi, Yann LeCun, Katharine Viner, Aurélie Dupont, Leïla Slimani, Lawrence Lessig...

►►► Spectacles, concerts, avant-premières

Outre cette programmation, des spectacles composent aussi cette quatrième édition :

Deux productions de l’ Opéra de Paris ( La Veuve joyeuse de Franz Lehar, mise en scène de Jorge Lavelli , et Pelléas et Mélisande de Claude Debussy , mise en scène de Robert Wilson ) ;

( de mise en scène de , et de , mise en scène de ) ; Deux avant-premières de cinéma au Gaumont Opéra ( L’Atelier , de Laurent Cantet, le 22 septembre et Un beau soleil intérieur, de Claire Denis , avec Juliette Binoche , le 23 septembre) ;

( , de le 22 septembre et de , avec , le 23 septembre) ; Un concert de Pixelophonia , l’orchestre symphonique des musiques de jeux vidéo (le 22 septembre, à l’ Amphithéâtre Bastille ) ;

, l’orchestre symphonique des musiques de jeux vidéo (le 22 septembre, à l’ ) ; Une édition spéciale du Live Magazine au Casino de Paris (le 25 septembre).

Aurore boréale sur le Sycamore Gap à Northumberland en Angleterre mars 2016 © Aucun(e)

Pour parachever ce programme, Le Monde imaginé un dernier événement, une nuit du rêve et des idées, qui aura lieu durant la nuit du 23 au 24 septembre, aux Bouffes du Nord, en présence de Patrick Boucheron (historien), Rodolphe Burger, Georges Didi-Huberman (philosophe et historien d’art), Michaël Foessel (philosophe), YaronHerman (pianiste et compositeur), Roland Lehoucq (astrophysicien), Sonia Wieder-Atherton (violoncelliste)… et de nombreux musiciens et intellectuels.

Sources Le Monde Festival