Après le succès de l’édition 2018, qui a rassemblé près de 25 000 spectateurs, la 6è édition du Monde Festival se déroulera du 4 au 7 octobre, sur le thème « Imagine ».

Le Monde festival © édition 2019

Cette année, c’est une chanson, Imagine, de John Lennon qui a guidé la programmation de la 6e édition du Monde Festival. Des paroles qui résonnent toujours dans les têtes, comme un désir d’utopie inassouvi. L’époque n’est pas vraiment à l’imagination alors que nous en avons besoin. Plus que jamais.

Porté par la rédaction du Monde, ce rendez-vous désormais incontournable de la rentrée proposera une trentaine de débats et quatre films projetés en avant-première (Les misérables de Ladj Ly – Gloria Mundi de Robert Guédiguian – Le traître de Marco Bellochio – It must be heaven d’Elia Suleiman).

Destinée à un large public, cette édition du Monde Festival aura lieu à l’Opéra Bastille, au Théâtre des Bouffes du Nord et au cinéma Beau Regard.

Le Monde festival / Lucas Barioulet pour le Monde festival

► Pour Jérôme Fenoglio, directeur du Monde :

Le Festival est un medium aussi important que l’édition pour décrypter l’actualité et comprendre les grands enjeux contemporains. C’est l’occasion de faire découvrir la richesse éditoriale du Monde à un public large, et c’est pourquoi la rédaction s’investit pleinement dans ce projet. C’est une autre manière d’être au cœur du débat d’idées et de la culture. Fort du succès des années passées, Le Monde Festival s’inscrit désormais dans le paysage culturel français.

Le Monde Festival rassemble des figures majeures des univers intellectuel, économique, culturel, politique et scientifique. D’une année à l’autre, la philosophie du festival demeure la même : rassembler des personnalités qui viennent partager leur vision du monde dans une dynamique de dialogue avec le public.

Le Monde festival / Lucas Barioulet pour le Monde festival

Parmi les personnalités présentes, les participants pourront notamment échanger avec : Eve Ensler, Russell Banks, Adam Tooze, Fary, Jean Claude Ameisen, Delphine de Vigan, Enki Bilal, Laurence Boone, Jean-Michel Blanquer, Agnès Buzyn, Aurélie Filippetti, Cynthia Fleury, Arnaud Montebourg, Stanislas Nordey, Dominique Perrault, Pablo Servigne…

Sources Le Monde Festival

À compter de cette édition, il est possible de retrouver sur un site web dédié, Festival.LeMonde.fr, le programme complet de l’événement et les horaires, la billetterie pour acheter ses places ainsi que toutes les informations pratiques.