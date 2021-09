Comment ce mythe, qui a fait son nid au fond d’un lac écossais, est-il apparu, a-t-il grandi et est devenu célèbre au point d’attirer des curieux du monde entier ?

Pourquoi la légende du monstre du Loch Ness est-il apparu à cet endroit précis ? © Getty / Keystone

Alors qu’elle publie Sur l’Ile noire, l’écrivaine Sonja Delzongle était l’invitée de l’émission "Le temps d’un bivouac"q de Daniel Fiévet. Son roman s’intéresse aux doux dingues, ou doux rêveurs, chasseurs de monstres qui ont placé Nessie au centre de leur vie. Elle a expliqué pourquoi, selon elle, le monstre entre plésiosaure et serpent de mer est apparu à cet endroit précis d’Ecosse au VIe siècle.

Une histoire ancienne

Sonja Delzongle : "Inverness est devenu aujourd’hui un "véritable Lourdes" dédié à Nessie. Mais au départ, la légende du Loch Ness provient d’un récit très ancien. Le premier témoignage date d’il y a 1500 ans. En 565, le moine Saint-Colomba aurait accompli une sorte d'exploit mystique. Il sauva un "nageur" qu’il avait lui-même envoyé dans les eaux du lac pour vérifier s’il y avait ou non un monstre.

Alors que Nessie allait lui foncer dessus, Saint-Colomba intervint et lui ordonne de se cacher. Comme c'était un peu la main de Dieu, le monstre obéit.

Le monstre du Loch Ness est apparu à un endroit précis

En Ecosse, l'eau est très présente sous forme de lacs, de cascades, de torrents. Non loin, on trouve la piscine aux fées sur l'île de Skye…

Le monstre du Loch Ness a traversé les frontières car c’est un lac tout en longueur. Son eau est très noire. Je pense qu’on peut imaginer qu’il se cache n'importe quoi. Sa profondeur est abyssale. Et quand on voit ce qui se cache dans les abysses océanes, on peut imaginer qu’il y a en Ecosse peut-être ce genre de monstre.

Il y a d'autres lacs ailleurs dans le monde qui convoquent le même imaginaire. Celui de Champlain, au Canada a son monstre, Champ, qui présente d’ailleurs une certaine parenté avec le monstre du Loch Ness.

Il réapparait à des périodes particulières

Nessie fait parler de lui quand ça va mal.

Il se manifeste quand les gens ont besoin de se raccrocher à l'imaginaire et de s'évader du réel.

Il y a eu un soubresaut dans les années 1920. Et puis ensuite dans les années 1930 au moment de la Grande Dépression qui a laissé la Grande-Bretagne sur le flanc avec de la misère, du chômage et des choses extrêmement dures. Les personnes ont à ces périodes-là encore plus besoin de rêver ou de se faire peur.

Les mythes naissent de l’inconnu

Il existe des chasseurs de monstres, des rêveurs du Loch Ness, ces soldats sans victoire, que je compare à ceux de Giovanni du Désert des Tartares de Dino Buzzati. L'attente, même vaine, est l'expression d'un rapport étroit à la mort de la vie, et à la nature. Les mythes viennent de ce qu'on ne comprend pas, de l'inconnu. Je n’ai pas vécu là-bas, mais j’ai senti dans mes tripes la force, parfois inquiétante, des paysages uniques d’Ecosse."

