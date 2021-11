Pour sa 12e campagne d’appel aux dons, le musée du Louvre recherche au minimum un million d’euros. Les dons doivent permettre d’acquérir le camée de "Vénus et l’Amour", l’œuvre de l’un des plus grands sculpteurs de pierres dures de la Renaissance italienne.

Le musée du Louvre invite le public à se mobiliser pour permettre l’acquisition du camée de Vénus et l’Amour, attribué à Giovanni Ambrogio Miseroni (1551 - 1616). © RMN-GP - Hervé Lewandowski

C’est une œuvre magistrale de la Renaissance italienne, assure le musée du Louvre. Il lance ce mardi 9 novembre un appel aux dons pour "l’acquisition d’un objet exceptionnel par son histoire, sa rareté et sa finesse", avec l'opération Tous Mécènes. Il s’agit du camée de "Vénus et l’Amour", attribué à Giovanni Ambrogio Miseroni (1551 - 1616).

Ce camée forme un couvercle en agate ayant appartenu à Louis XIV. Le musée du Louvre possède déjà une partie de l'œuvre dans la collection, en l'occurrence la coupe.

"C'est l’occasion unique de réunir les deux parties du vase et ainsi recomposer l’une des créations les plus originales des lapidaires italiens du XVIe siècle."

On voit Vénus avec sa chevelure et son fils l’Amour (Cupidon) teinté de rouge se tenant la main, comme endormis dans un coquillage taillé dans une agate des Grisons (Suisse), ils sont observés par Jupiter métamorphosé en cygne. Le camée est cerclé d’une monture en argent doré. D’après la description du musée du Louvre, "réuni avec la véritable coquille que forme sa coupe d’origine, le camée vient la compléter comme un trompe-l’œil où Vénus et l’Amour semblent flotter à l’intérieur comme sur un océan invisible."

Plus de 2,6 millions d'euros à récolter

Cette œuvre a connu de nombreuses péripéties. Fabriquée autour de 1600 pour l’empereur Rodolphe II de Habsbourg, elle fut une pièce phare de la collection du cardinal Mazarin au 17e siècle. À sa mort, Louis XIV acquit toute sa collection, dont la coupe couverte du camée. Elle a été saisie à la Révolution. Deux siècles plus tard, la coupe réapparait seule lors d’une vente parisienne, puis acquise par le Louvre. Le camée refait surface en 2011, chez Sotheby's, mais échappe aux musées. Il est alors vendu 1,7 million d'euros. C’est "un chef d’œuvre malmené par l’Histoire", selon le Louvre.

Au total, 2 620 000 euros sont nécessaires à cette acquisition. Le musée souhaite réunir au moins un million d’euros d’ici le 25 février et compte déjà sur un soutien de la Société des Amis du Louvre, à hauteur de 250 000 euros. Le musée espère également récolter des fonds auprès des entreprises et de grands donateurs.

Une campagne qui marche

Il est possible de faire un don sur TousMécènes.fr ou bien en envoyant Louvre au 92 004 pour un don de 5 euros par SMS. "Pour 30 € ou plus (soit 10, 20 € après réduction fiscale), les donateurs recevront une invitation pour deux personnes pour découvrir les collections du musée" explique le musée sur son site internet.

Depuis sa première campagne, 27 000 donateurs ont contribué à l’achat d’œuvres ou à leur restauration. En 2010, 1 260 000 euros de dons avaient permis l’acquisition des Trois Grâces de Lucas Cranach. En 2013, ils ont permis la restauration de la célèbre Victoire de Samothrace. En 2017, 1,5 millions d’euros ont été recueillis pour acheter un Livre d’Heures de François Ier.