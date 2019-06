Pour occuper les enfants le week-end ou en vacances, "Oli" est une belle alternative aux dessins animés ou aux jeux vidéo, un podcast qui peut être un très précieux soutien. En plus, si c'est Antoine de Caunes qui raconte une histoire, vous ne pouvez que craquer car c'est elle du "Petit Antoine qui n'était pas grand".

Le petit Antoine qui voulait grandir dans le conte d'Antoine de Caunes écrit pour la série de podcasts "OLI" © Getty

L'auteur :

On le sait animateur de radio et de télévision, cinéaste, acteur, scénariste, et écrivain. On connaît ses passions pour la musique, les mots, l’humour, et les formes de culture les plus inattendues.

Désormais, il faut ajouter Conteur avec un C majuscule. Antoine de Caunes reste lui-même, créatif, excentrique, joyeux et libre ! D'ailleurs, vous pouvez le constater tous les jours dans son émission, Popopop sur France Inter.

Écoutez "Le petit Antoine qui n'était pas grand"

Si jamais Antoine devait tomber sur un génie, il lui demanderait son secret pour être à la fois tout petit (enfin suffisamment petit pour vivre dans une lampe à huile, sans huile dedans bien sûr, mais quand même) et très très grand comme peut l’être un génie quand il sort de sa lampe. Il se souvient que quand il avait cinq ans, il avait peur des loups, de toutes les sortes ... Et maintenant, qu'il a l’âge d’un vieux loup de mer, il a toujours l’impression de ne pas comprendre pourquoi les grands sont si sérieux.

