Une semaine de rencontres entre le public et les reporters de guerre, métier aussi méconnu et dangereux qu'irremplaçable.

Première ville libérée de France, la Ville de Bayeux a lancé en 1994, dans le cadre du cinquantième anniversaire du Débarquement en Normandie, cet événement international annuel. Il consiste en la remise d’un Prix prestigieux à des journalistes du monde entier et concerne les quatre catégories de médias : presse écrite, radio, télévision et photographie.

Au-delà de la remise de trophées, le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre propose une semaine riche d’échanges, de rencontres, de débats avec le public (jeune et moins jeune) pour prendre le temps de mieux comprendre l’actualité internationale.

Les différents rendez-vous (soirées, salon du livre, expositions…) abordent les conflits connus ou moins connus et apportent un décryptage de l’actualité, une connaissance du métier de reporter, en présence de ceux qui couvrent tout au long de l’année les soubresauts de la planète. Les plateaux de journalistes réunis pour l’occasion et la qualité des échanges avec les reporters de télévision, radio, presse écrite et photo font du Prix Bayeux Calvados-Normandie un rendez-vous incomparable.

► MANOOCHER DEGHATI, PRÉSIDENT DU JURY DE LA 28E ÉDITION

C’est un immense photojournaliste franco-iranien qui présidera les travaux du jury cette année : Manoocher Deghati a couvert plus de 40 guerres ou révolutions et a voyagé dans plus de 100 pays. “Un grand honneur“ confie avec humilité celui qui a embrassé son destin de photojournaliste durant plus de 45 ans. Il photographie l’actualité, les conflits et les problèmes sociaux dans le monde entier depuis 1978, en commençant par la révolution iranienne et la guerre qui a suivi entre l'Iran et l'Irak. Après avoir été exilé de son pays natal en 1985, il a travaillé pour plusieurs grandes agences (Black Star, Sipa, Keystone, AFP) et d'importants magazines internationaux, tels que Time, Life, Newsweek, Paris Match, GEO et National Geographic Magazine.

► Les prix

Sept prix attribués par le jury international :

Prix du Département du Calvados Catégorie Presse écrite

Catégorie Presse écrite Prix Amnesty International Catégorie Télévision

Catégorie Télévision Prix du Comité du Débarquement Catégorie Radio

Catégorie Radio Prix Nikon Catégorie Photo

Catégorie Photo Prix Ville de Bayeux Catégorie Télévision grand format

Catégorie Télévision grand format Prix Crédit Agricole Normandie Catégorie Jeune reporter

Catégorie Jeune reporter Prix Arte, France 24 et France Télévisions Catégorie Image vidéo

Trois prix spéciaux :