Producteur de certains albums de Tina Truner, John Lennon, des Beatles ou de George Harrison, Phil Spector est mort à l'âge de 81 ans, alors qu'il était en prison pour le meurtre d'une actrice en 2003.

Phil Spector en 1990 © Getty / Time & Life Pictures

Pionner des groupes de chanteuses dans les années 60, telles que les Ronnettes, inventeur de l'effet musical appelé "Wall of sound", Phil Spector a particulièrement marqué le monde artistique des années 60 et 70 aux États-Unis. Harvey Phillip Spector de son vrai nom est un gars du Bronx devenu producteurs de 25 des 40 plus grands succès américains entre 1960 et 1965.

La marque de fabrique de Spector était ce Wall Of Sound, qui impliquait d'empiler plusieurs fois les mêmes enregistrements en mono de parties instrumentales pour donner plus d'épaisseur au son. Spector a décrit le processus comme "une approche wagnérienne du rock and roll : de petites symphonies pour les enfants".

Spector a été considéré en 1989 comme le plus grand producteur de l'histoire du rock, et a donc été admis à ce titre dans le Rock and Roll Hall of Fame.

Let it be

Il est le coauteur et le producteur de la chanson You've Lost That Lovin' Feelin' des Righteous Brothers, considérée par l’organisation Broadcast Music, Inc (BMI) comme la plus diffusée aux États-Unis au XXe siècle.

Il a produit des albums aujourd'hui mythiques, comme Let it be, des Beatles, ou Imagine, de John Lennon.

Alors que Paul McCartney s'apprêtait à révéler au public que les Beatles avaient rompu, le groupe s'est tourné vers Spector, pour mettre en forme des bandes enregistrées en studio qui avaient plus d'un an, et dont les Beatles n'avaient pas été satisfait. Spector s'est mis au travail à Abbey Road Studio's Room le 23 mars 1970, et c'est ainsi qu'en peu de temps, il a transformé le projet "Get Back" des Beatles en "Let It Be".

Sa personnalité volcanique, qualifiée plus tard de bipolaire, a laissé également des traces, y compris dans l'histoire de la musique. Par exemple, Spector a travaillé sur l'album Rock 'n' Roll de John Lennon, mais il a fini par menacer de son fusil l'entourage de Lennon qu'il trouvait trop envahissant. Sa collaboration avec Leonard Cohen a également été houleuse, tout comme avec les punk du groupe Ramones.

En 2003, une ancienne actrice, Lana Clarkson, est retrouvée morte, avec une balle dans la tête, chez lui en Californie. Après un premier procès duquel il est sorti libre, il a été condamné pour homicide involontaire en 2009, à une peine de prison de 19 ans.