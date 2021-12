Les plus beaux moments de "Boomerang" sont à retrouver dans le best-of de la semaine. Augustin Trapenard recevait la chanteuse Angèle, la comédienne Michèle Bernier, le poète d'André Velter, le photographe Vincent Munier et le chanteur Neil Young.

"Le public sur scène est celui qui me fait tout oublier": la chanteuse Angèle dans Boomerang cette semaine © AFP / Adrien Nowak / Hans Lucas / Hans Lucas

Ne manquez pas les moments insolites de Boomerang de la semaine. Réécoutez le mix de Géro Imbert :

13 min Le best-of de Boomerang du vendredi 10 décembre Par Augustin Trapenard

Angèle

Après le succès de son premier album Brol, Angèle revient avec Nonante-cinq. L'occasion pour la chanteuse de se livrer sur les revers d’un rêve qui lui a un peu échappé. Un documentaire sur Netflix lui est également consacré. Retrouvez son interview dans Boomerang.

A : "Je pense que quand on est sensible, on peut vite être anxieux. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je suis quelqu'un de très, très anxieuse. Je me pose beaucoup de questions.

Je réfléchis beaucoup au fait de réfléchir beaucoup et mes démons, c'est à ce moment-là qu'ils se réveillent, à ce moment-là qu'ils se révèlent.

🎧 CARTE BLANCHE – Angèle a choisi de reprendre "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion

Michèle Bernier

Comédienne et humoriste, Michèle Bernier est de retour avec son nouveau seule en scène "Vive demain!". Actuellement en tournée dans toute la France, la comédienne Michèle Bernier a fait escale chez Augustin Trapenard.

MB : "Je me dis: "ok, j'ai 65 ans aujourd'hui", mais j'ai l'impression que je ne les ai pas. À part deux ou trois machins que je peux plus faire, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est les gens qui aiment vous mettre dans des cases.

Dans le spectacle, je le dis, à un moment à 60 ans, on entre dans un 'no man's land', on devient transparente

"On n'intéresse plus les hommes, si on est célibataire, parce qu'ils préfèrent les plus jeunes. On est trop vieille pour acheter un appartement à crédit et trop jeune pour vendre le sien en viager."

André Velter

Ses poèmes sont traduits dans le monde entier. Il y a trois semaines, son recueil, Séduire l’univers, précédé de À contre peur, composé pendant le confinement, a remporté le prix Apollinaire. André Velter était l'invité d'Augustin Trapenard.

AV : "L'effort peut se transformer en jubilation. C'est un plaisir qui coûte au départ. Vous savez, au-dessus des 3000 mètres, il faut avoir ces trois millions de globules en rab pour avoir le souffle correct, disons. Chacun a le corps qu'il a et il met plus ou moins de temps à faire ses deux millions de globules.

Tant qu'on n'a pas les deux millions de globules, on souffre un peu quand même. Mais quand on les a, on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans le corps.

Et là, il y a cette sorte d'harmonie des muscles, les tendons fonctionnent, les rotules sont absolument huilées, les épaules ne vous pèsent plus. C'est ça, c'est cette transmutation de l'effort en jubilation."

Vincent Munier

Il est cinéaste et l'un des plus grands photographes animaliers. "La panthère des neiges", son nouveau film, avec l’écrivain Sylvain Tesson, sort mercredi. Vincent Munier était au micro d'Augustin Trapenard.

VM : "Je me nourris de la beauté du sauvage, vraiment. J'ai cette sensation quand même qu'on est dans des milieux trop anthropisés, qu'on est vraiment entourés un peu de médiocrité et de laideur. Moi, je vais la chercher vraiment que dans le milieu sauvage. On peut marcher pendant huit jours dans un désert à -30 ou -40°C. Et puis rien, pas une petite note animale. C'est un peu pesant, surtout quand il faut gérer ce froid, qui est vraiment terrible."

Quand l'animal est là, c'est tellement puissant, qu'on oublie les moments de galère

"Plus c'est difficile, ce n'est pas du masochisme, mais plus la rencontre est forte, évidemment"

Neil Young

C'est une légende vivante de la musique... et du rock ! Barn, son cinquante et quelque unième album, en collaboration avec le groupe Crazy Horse, sort ce vendredi. Neil Young était dans Boomerang.

NY : "Le pouvoir d'une chanson est à la mesure de celui qui l'écoute, des gens qu'ils l'entendent. Si quelqu'un est ouvert au changement ou ouvert à l'idée qu'il n'a peut-être pas raison, qu'il doit reconsidérer la situation, pour le bien de ses enfants et des enfants de ses enfants. Il doit s'arrêter et réexaminer ce que nous faisons. Nous devons tous le faire. Je pointe personne du doigt. C'est vrai pour nous tous."

