Joann Sfar met en scène le remaniement ministériel sur son compte Instagram, dépeignant avec un humour fin (et juste ce qu'il faut d'acide), Emmanuel Macron et son premier ministre Edouard Philippe (aka, ici, "Fantasio") se creusant la tête…

Dessin de Joann Sfar (capture d'écran de son compte Instagram @joannsfar)

Joann Sfar fait partie des stars de la bande dessinée, célébrité qu'il doit à sa série à succès Le Chat du Rabbin, gros carton d'édition dont le huitième tome est paru le mois dernier ; la série dans son ensemble s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires.

Joann Sfar est un artiste prolifique qu'on ne peut résumer au seul "Chat" (aussi beau soit-il). Prolifique et même, peut-être, dispersé ? Non, je n'oserai pas. Alors, disons : passionné et curieux. Et qui aime se lancer dans de nouvelles aventures… Par exemple, à France Inter, vous l'avez peut-être entendu avec un projet fou inventé pour l'occasion : le dessin radiophonique. C'était la chronique Vous voyez le tableau - ou comment raconter une oeuvre d'art en la dessinant... à la radio.

Autre caractéristique de l'auteur : il suit avec intérêt l'actualité et n'hésite pas à prendre position. L'auteur se lâche sur son compte Instagram et y dépose, entre deux coups de cœur culturels et des conseils de dessins, des pensées acides, amères, émues... sous forme de croquis. On l'imagine sur un coin de table, au Café de Flore ou dans atelier...

ll avait croqué déjà la présidence de François Hollande (et ça avait donné un livre, Normal). Aujourd'hui il continue avec Emmanuel Macron...

A noter que Joann Sfar n'est pas le seul à s'intéresser au remaniement sur les réseaux...

