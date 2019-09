L’exposition qui raconte comment les artistes sont devenu.e.s des artistes

Marina Abramovic - The Hero / MAMC de St Etienne Métropole / ADAGP © Cyrille Cauvet / Musée d'art moderne et contemporain de St Etienne métropole

Après l’exposition thématique Joie de Vivre et la grande rétrospective Jean-François Millet, lePalais des Beaux-Arts de Lille présente Le rêve d’être artiste.

D’Albrecht Dürer à Marina Abramović, en passant par Jacques-Louis David, Edouard Manet, Frida Khalo, Jeff Koons et Pilar Albarracín, cette exposition raconte la construction d’un mythe, celui de l’artisan qui voulait devenir immortel.

L’Eldorado pour un artiste, c’est se faire un nom, vivre de son art, être reconnu.e de ses pairs, constituer une référence…

Depuis le Moyen Âge, où peintres et sculpteur.trice.s sont encore des artisans, jusqu’à aujourd’hui, l’artiste rêve de se faire une place au soleil. Pour y parvenir, il.elle bâtit au fil des siècles une incroyable stratégie d’élévation sociale, qui lui permet de s’arracher à sa condition, de créer en toute liberté tout en côtoyant les puissants, les princes et les rois. Les artistes s’imposent peu à peu comme des êtres singuliers, hors normes, suscitant respect et admiration, aussi bien que controverses, censures et persécutions.

En six sections et plus d’une centaine d’œuvres, l’exposition aborde les thématiques suivantes :

Je signe donc je suis ? Se faire un nom de son vivant et pour la postérité.

Sébastien Bonnecroy - Vanité, nature morte / Strasbourg Musée des Beaux Arts / Musées de Strasbourg / M Bertola

Une place au soleil ? Pouvoir, mécènes et marchand d’art pour vivre (bien ou mal) de son art.

Marie Laurencin - Apollinaire et ses amis Centre Pompidou MNAM CCI / Adagp / RMN Grand Palais Musée national Picasso Paris Jean Gilles Berizzi

Génial.e, forcément génial.e ? L’artiste égal.e des dieux.

Jacques-Louis David - Apele peignant Campaspe / Lille Palais des Beaux Arts / Rmn Grand palais / Philipp Bernard

Me, myself & I : maîtriser sa propre image.

Olivier Blanckart - Moi en Gustave Courbet collection de l'artiste / Olivier Blanckart

Splendeurs ou misères ? La légende dorée de l’artiste, de la bohême au star-system.

Jules Blin - Art, misère, folie / Ville de Dijon Direction des musées Musée des Beaux Arts / Musée des Beaux Arts de Dijon / François Jay

Autodérision ! Casser son image.

Wim Delvoye - Klopper collection particulière / Adagp photo Studio Wim Delvoye

Pour la première fois, cette exposition formera un récit : chaque section sera comme le chapitre d’un livre, à l’intérieur duquel les œuvres, chacune accompagnée d’un texte, seront comme les pages de ce chapitre, dans un ordre de narration et d’accrochage bien précis. Peintures, dessins, gravures, sculptures, mais aussi extraits de films et d’émissions de télévision, seront tous au service d’une histoire : celle de l’irrésistible ascension de l’Artiste.

Exposition organisée par le Palais des Beaux- Arts de Lille en coproduction avec la Réunion des musées nationaux - Grand Palais dans le cadre d’ELDORADO, la 5e édition thématique de Lille3000.

Commissariat général : Bruno Girveau, directeur du Palais des Beaux-Arts et du musée de l’Hospice Comtesse, Lille

Commissariat scientifique : Delphine Rousseau, conservatrice, département peintures et sculptures 20e siècle et Régis Cotentin, docteur, art contemporain, assistés de Clémentine Delplancq

►►► Quelques artistes exposés : Charles Aznavour (1924 - 2018), Banksy (?), Pierre Bonnard (1867 – 1947), Marc Chagall (1887 – 1985), Camille Claudel (1864 – 1943), Henri-Georges Clouzot (1907 – 1977), Salvador Dalí (1904 - 1989), Francisco De Goya (1746 – 1828), Niki De Saint Phalle (1930 – 2002), Pharaon De Winter (1849 – 1924), Louis-Désiré-Joseph Donvé (1760 – 1802), Claude Dubois (1947), Hippolyte Flandrin (1809 – 1864), Jean-Honoré Fragonard (1732 – 1806), Paul Gauguin (1848 – 1903), Théodore Géricault (1791 – 1824), Jean-Baptiste Lallemand (1716 – 1803), Édouard Manet (1832 – 1883), Emmanuel-Auguste Massé (1818 – 1881), Pablo Picasso (1881 – 1973), Auguste Renoir (1841 – 1919), Hyacinthe Rigaud (1659 – 1743), Georges Seurat (1859 – 1891), Catharina Van Hemessen (1528 – 1588), Bill Viola (1951), Andy Warhol (1928 – 1987), Miao Xiaochun (1964)… et tant d’autres !

Source Palais des Beaux-Arts de Lille