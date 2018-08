Le sacre du Printemps / la Symphonie de Psaumes : plus de 200 artistes et chevaux sur scène pour un spectacle grandiose à ne pas manquer !

Après le succès du Requiem de Mozart et pour la seconde collaboration avec La Seine Musicale, Bartabas a choisi de revisiter pour l’Académie équestre de Versailles sa célèbre chorégraphie du Sacre du Printemps et de la Symphonie de Psaumes de Stravinsky.

Créées en 2000 à Amsterdam pour le Théâtre Zingaro, ces deux chorégraphies encadraient le Dialogue de l’Ombre Double de Pierre Boulez pour le spectacle Triptyk qui fut joué dans le monde entier de Moscou à Los Angeles.

Pour cette recréation, les voltigeurs de Zingaro feront place aux écuyères de l’Académie. De nouveaux danseurs indiens de Kalarippayatt s’empareront de la chorégraphie tellurique imaginée par Bartabas.

C'est aussi l’occasion pour Bartabas d’une première collaboration avec deux formations musicales de Radio France : l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck et le Chœur de Radio France dirigé pour l’occasion par Lionel Sow.

Bartabas a inventé une forme inédite de spectacle vivant. Écuyer, pédagogue, metteur en scène, il a fondé son Théâtre Zingaro en 1985, du nom du cheval le plus célèbre de la troupe. Il devient ensuite le Théâtre Équestre et musical Zingaro, il allie alors musique, onirisme, théâtre et danse. En 2003 il fonde l'Académie du spectacle Équestre de la grande écurie de Versailles. Celle-ci aura pour particularité d'appeler d'autres disciplines telles que l'escrime, le chant ou le Kyodo.

►►► Effectif artistique sur scène :

19 chevaux, 7 danseurs indiens, 12 cavaliers, 1 artiste aérienne, 64 choristes, 125 musiciens

Scénographie et chorégraphie : Bartabas

Création Lumières : Bertrand Couderc

Académie équestre nationale du domaine de Versailles

Orchestre Philharmonique de Radio France Direction, musicale : Mikko Franck

musicale : Chœur de Radio France, Direction du Chœur : Lionel Sow

Direction du Chœur : Musique de : Igor Stravinsky / Présentée en accord avec les éditions Boosey & Hawkes : Sacre de Printemps "Symphonie de Psaumes" d' Igor Stravinsky © Boosey & Hawkes

/ Présentée en accord avec les d' © Un spectacle imaginé par BARTABAS

