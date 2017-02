Laetitia Casta, Cécile Guilbert, Martin Scorsese, Jacques et Thomas Ostermeier étaient les invités d'Augustin Trapenard. Morceaux choisis !

Minorque, îles Baléares © Getty / Jorg Greuel

"On ne peut pas tricher au théâtre."

De Marianne de la République elle devient la Marianne de Bergman dans "Scènes de la vie conjugale" !

"Toutes les situations qu'on vit sont fictionnelles."

Elle est l’un des écrivains les plus étonnants de ses vingt dernières années.

"Dans le cinéma, le silence fait partie du spectacle."

Son cinéma est tout entier entre vacarme et recueillement. Son dernier film, une adaptation du roman de Shusaku Endo, s’appelle Silence.

"Le silence est le son de l'éternité."

Il est l'une des figures de proue de la nouvelle scène musicale française. Fantasque. Aventureux. Festif.

"On n'est que des acteurs sur scène quand on vit."

Il est allemand et l’un des hommes de théâtre les plus influents et inspirants de cette dernière décennie.

Ce best-of est réalisé par Chouchane Djergaian