Le soda bead est un pain très simple sans levure ni levain, avec du bicarbonate de soude et du lait ribot, de la farine et du sel.

Soda Bread © Getty / Janet Moore / EyeEm

Ingrédients pour 1 miche :

200 g de farine T65,

300 g de farine semi-complète T80,

1 c. à c. rase de bicarbonate de sodium

1 c. à c. de sel

environ 450 ml de lait ribot ou de lait frais entier “caillé” avec le jus d’un citron

Préchauffer le four à 225 °C.

Dans un grand saladier, mélanger les farines, le sel et le bicarbonate de sodium.

Battre avec un fouet pour bien répartir les éléments. Former un puits et y verser le lait ribot. Avec les doigts d’une main tendus et écartés, remuer en un mouvement circulaire du centre vers l'extérieur, en cercles de plus en plus grands. Mélanger rapidement sans pétrir pour obtenir un mélange homogène. Si le mélange est trop sec, ajouter un peu de lait ribot. S’il est trop collant, ajouter un peu de farine.

Se laver les mains.

Poser la pâte sur un plan de travail fariné, façonner la pâte en boule, puis la transférer sur une plaque de cuisson.

Tasser très doucement pour obtenir un pain d'environ 4 cm d'épaisseur.

Faire une croix profonde d’un bout à l’autre du pain avec un couteau de cuisine.Enfourner pendant 15 min, puis baisser la température à 200 °C, et poursuivre encore la cuisson 15 min ou jusqu'à ce que la base sonne creux quand on la tapote du bout des doigts. Laisser tiédir sur une grille enveloppé dans un torchon propre.

