Je me suis réveillée ce matin soulagée. SOULAGÉE en majuscule.

Comme beaucoup de gens, Dominique Blanc a été soulagée des résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle. On ne pouvait pas passer à côté de ce sujet au lendemain d’une telle campagne. Ainsi, Dominique Blanc a développé son concept de « l’artiste », comme un être ouvert, éveillé, visionnaire, citoyen...

► (re)écouter « Boomerang » avec Dominique Blanc.

Et vous me croirez ou pas, il faisait encore jour dehors quand j’ai montré mon cul dans le bar. J’ai montré mon cul au barman et au mec.