La fréquentation dans les théâtres privés à Paris et dans les grandes villes a baissé de 15% au 4e trimestre 2021. C'est le constat du Syndicat national du théâtre privé qui a réalisé une enquête auprès de ses adhérents.

Les théâtres n'ont pas retrouvé leur fréquentation habituelle à cause du Covid-19 [photo d'illustration]. © Maxppp / IP3 PRESS

Entre un public qui traine des pieds et le personnel touché par la pandémie, le théâtre privé a passé un très mauvais mois de décembre, alors que la période des fêtes est traditionnellement la meilleure. Décembre 2021 aura été le pire mois depuis la création du Syndicat national du théâtre privé, qui a réalisé une enquête auprès de ses adhérents entre le 3 et le 7 janvier. Près des trois quarts des adhérents ont dû annuler des représentations - de deux à 16 selon les théâtres - en raison de cas de Covid dans les équipes artistiques ou techniques.

Des creux dans la fréquentation

Sur le dernier trimestre, le manque à gagner est de 25 % par rapport à une configuration normale. Et malgré beaucoup de nouveautés à l'affiche, Bertrand Thamin, le Président du Syndicat national du théâtre privé constate que le mois de janvier n'a pas été extraordinaire. "On a un certain nombre de spectateurs parmi les plus âgés qui ont toujours peur de se retrouver dans les lieux confinés. C'est indéniable. Mais on constate heureusement un rajeunissement du public", explique-t-il.

Cependant, "il y a des creux dans la fréquentation, les théâtres sont très pleins en fin de semaine et on a des débuts de semaine un peu atone." D'après lui, cela peut être dû au télétravail car "quand les gens restent chez eux pour travailler, ils n'ont pas envie de sortir le soir, de prendre le train, les transports en commun pour se retrouver dans un théâtre", avance-t-il.

L'espoir des vacances de février

Le secteur espère que l'arrivée des vacances de février redynamisera le secteur comme cela avait le cas à la Toussaint. Cela avait été porteur d'espoir mais "malheureusement, ça s'est arrêté très vite avec l'annonce de la cinquième vague qui nous a vraiment coupé l'herbe sous le pied", soupire Bertrand Thamin. Celui qui est aussi directeur du Théâtre Montparnasse espère que les nouveaux spectacles avec beaucoup de vedettes donneront envie au public de retourner massivement dans les salles.

Les membres du syndicat assuraient 40.000 représentations par an avant la crise sanitaire, attirant 3,5 millions de spectateurs à Paris et 2 millions en régions, pour un chiffre d'affaires de 251 millions. Le théâtre privé emploie 4.200 salariés dont la moitié sont des intermittents, qui attendent de nouvelles mesures de soutien de la part du ministère de la Culture.

Quand aux patrons des théâtres, 60 % ont contracté des prêts garantis par l'Etat et près de 40 % déclarent ne pas pouvoir respecter leurs échéances de remboursement.