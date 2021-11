Il ne suffit pas de proposer un scénario génial, une expérience de jeu prenante, ou des graphismes dernier cri pour plaire aux joueurs : il faut aussi qu'ils comprennent ce qui se dit ! De plus en plus de jeux vidéo proposent ainsi un doublage sonore en français pour une meilleure immersion. C'est le cas de "Vertigo".

Aux Studios de la Seine, Thierry Bégaud ("Words of Magic") dirige Maïk Darah (en cabine à gauche) dans le rôle de Julia Lomas (sur l'écran) © Radio France / Olivier Bénis

Ce jeu vidéo, très librement inspiré de l'œuvre d'Alfred Hitchcock ("Sueurs froides" en VF), a été développé par les Espagnols de Pendulo Studios, et est distribué par l'éditeur français Microids. Il bénéficiera à sa sortie le mois prochain d'une version anglaise, comme une immense part des jeux vidéo du marché, mais aussi d'un doublage français intégral, une situation bien moins fréquente.

Dans les Studios de la Seine, près de la place de la Bastille à Paris, on voit justement passer beaucoup d'acteurs venus jouer des personnages virtuels. La société "Words of Magic" y a ses quartiers : depuis plus de 20 ans, elle propose des services de traduction et de doublage de jeux vidéo. C'est elle qui se charge de la version française de "Vertigo".

"Ça demande beaucoup de concentration"

Un travail qui ressemble à celui du cinéma par certains aspects : dans le studio d'enregistrement, une comédienne est installée dans une cabine, tandis que de l'autre côté, en régie, on cale la voix et l'image. Mais il y a une particularité de taille : sur les écrans, ce ne sont pas des acteurs que l'on voit, mais les personnages du jeu, modélisés dans une version simplifiée, avec les mouvements de lèvres en 3D de la version finale.

La comédienne, c'est Maïk Darah : vous avez pu l'entendre au cinéma (elle est notamment la voix française attitrée de Whoopi Goldberg), à la télé, et peut-être aussi devant votre console. Pour elle, doubler un jeu vidéo, "c'est autre chose".

"Ça demande beaucoup de concentration. Mais il y a plus de liberté de jeu, même si on a vraiment des impératifs, parce qu'on n'est pas tout le temps à l'image", explique-t-elle. "Nous comédiens, on est convoqués par bribes, parfois une demi-heure, parfois plusieurs demi-journées, quand le personnage est plus important... C'est solitaire, donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est difficile d'être seule devant un micro pendant des journées complètes !"

Maïk Darah, comédienne, double le personnage de Julia Lomas dans "Vertigo" © Radio France / Olivier Bénis

Car pour donner de la voix à un jeu vidéo, on est souvent isolé face à son personnage, à bondir d'une séquence à l'autre, parfois dans différentes versions puisque l'histoire dépend de ce que fait le joueur. C'est là que le directeur artistique entre en jeu : il va guider les comédiens pour leur rappeler où en est l'histoire, leur personnage, mais aussi quels choix a fait le joueur pour en arriver là.

Thierry Bégaud, traducteur et directeur artistique chez "Words of Magic", mène la danse sur "Vertigo" : "Pour les comédiens, le rythme de travail est beaucoup plus important, le travail d'imagination qu'ils doivent fournir est beaucoup plus riche. Les contraintes techniques peuvent être un peu déstabilisantes par rapport aux techniques pour le doublage de films ou de téléfilms."

Pour celui qui s'est spécialisé dans ce type de traductions bien particulier, l'une des principales difficultés à surmonter, c'est le côté non-linéaire de l'histoire. "C'est quelque chose qui peut perturber, on est sans arrêt obligés de faire des allers-retours : il s'est passé ça, dans cet autre cas il s'est passé ça, s'il a répondu ci, etc. Mon travail, c'est d'essayer de donner la vision la plus claire possible de ce qui se passe au comédien. Sachant que même pour nous, c'est pas toujours très simple à suivre !"

Dans "Vertigo" par exemple, comme dans la plupart des jeux d'aventure narratifs, le déroulé de l'histoire sera différent selon les réponses données par le joueur via le personnage qu'il incarne. La comédienne doit donc jouer successivement les trois réponses possibles à une question, parfois avec des tons très différents.

"Un vrai plus qualitatif"

Un doublage en français, c'est aussi un choix : tous les studios ne peuvent pas se le permettre, notamment dans le monde du jeu indépendant, qui a moins de moyens. Mais pour ceux qui sont prêts à investir dans ce travail supplémentaire, cela ouvre aussi le jeu à un public plus large.

"Est-ce que le jeu sera en français ? C'est une question assez récurrente chez nos fans, nos clients, à travers les réseaux sociaux ou les forums", assure Eric Nguyen, responsable marketing chez l'éditeur français Microids. "On pense que ça apporte un vrai plus qualitatif. Dans les jeux vidéo, on peut choisir la langue, mais dans une grosse part du marché, les gens vont prendre par défaut la version française" si elle existe. Basé en France, Microids édite des jeux dans différents pays et essaie de proposer a minima une version anglaise et une version française, mais aussi des traductions dans d'autres langues.

Quant au casting, il répond lui aussi à des impératifs précis : "Soit ce sont les acteurs qui ont l'habitude de doubler les personnages sur d'autres supports [Microids édite notamment des adaptions en jeu vidéo d'œuvres existant en dessin animé, donc avec un doublage attitré, comme Astérix ou les Schtroumpfs, NDLR], soit sur des œuvres originales, on a des voix connues, que les gens identifient car elles ont l'habitude de doubler des acteurs de cinéma. Si je prends la série de jeux vidéo "Syberia", l'héroïne reste la même et elle a toujours la même voix depuis plus de 20 ans. Et si on changeait la voix, les joueurs seraient déçus !"

"Pour les grosses productions, c'est impensable qu'un jeu ne soit pas intégralement traduit et doublé", confirme Thierry Bégaud. "Dans le jeu vidéo, plus encore que dans le film, la VO sous-titrée n'est pas très confortable : il se passe tellement de choses à l'écran, qu'il faut déjà suivre, il y a souvent de l'action, du rythme... Donc lire du sous-titre en même temps, c'est une contrainte plus forte que dans un film, où les informations communiquées sont moins denses."

Du temps et de l'argent

Tout ça a évidemment un coût, mais il est presque incontournable, précise Eric Nguyen. "Les jeux narratifs sont plus coûteux, parce qu'il y a un plus grand volume de mots et plus de personnages. C'est un budget plus conséquent, mais qui fait partie intégrante du coût de développement du jeu. On ne veut pas que les dialogues soient quelque chose d'ajouté à la dernière minute, c'est quelque chose qui est inscrit dans le développement du jeu parce que ça fait partie de l'immersion."

Quitte à enregistrer des passages entiers qui ne seront jamais entendus par certains joueurs, parce qu'ils auront fait des choix menant à d'autres dialogues, d'autres conversations, d'autres réactions... "C'est ça qui est génial, je trouve, dans un jeu vidéo", s'enthousiasme Maïk Darah. "Chaque joueur décide de son jeu, de l'histoire, de l'implication des personnages, je trouve ça super. Donc je le fais toujours avec beaucoup de cœur, et surtout sans me dire 'de toute façon, ils vont pas la prendre, celle-là...'"

"Vertigo" sera jouable le 16 décembre prochain, avec les pouces et les oreilles.