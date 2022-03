En quelques heures, un concepteur américain de figurines Lego a récolté plus de 130 000 euros de dons pour l'Ukraine grâce à un jouet bien particulier : un lego à l'effigie du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le cocktail molotov qui va avec est vendu séparément

La figurine à l'effigie de Wolodymyr Zelenski a été vendue 100 dollars l'unité © AFP / Citizen Brick / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Tous les présidents ne peuvent pas se targuer d'avoir un jouet à leur effigie, sauf dans quelques dictatures éventuellement. Il existe depuis quelques jours une figurine à l'image du président ukrainien Volodymyr Zelensky, grâce à une opération caritative menée par l'entreprise américaine Citizen Brick, qui a permis de récolter environ 145 000 dollars (soit 130 000 euros) reversés à une association d'aide à l'Ukraine.

Cocktail molotov vendu séparément

La ressemblance est frappante. Haut de survêtement sur t-shirt kaki militaire et bottes noires. Coiffure courte et barbe de quelques jours, regard fatigue avec cernes et traits du visage tirés. Il n'y a pas de doute, c'est bien Volodymyr Zelensky qui est représenté tel qu'on le voit depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Un président sur le pied de guerre. Un symbole de la "bravoure contre la tyrannie" selon l'entreprise.

Le cocktail molotov proposé à 10 dollars / Citizen Brick

Et puis il y a l'accessoire, la bouteille en verre avec le drapeau ukrainien jaune et bleu imprimé dessus, et une flamme qui s'échappe du goulot : le cocktail molotov. Une référence au message que le gouvernement avait fait passer aux ukrainiens dès le lendemain des premiers bombardements : "Nous demandons aux citoyens de nous informer des mouvements ennemis, faites des cocktails Molotov, neutralisez l’occupant !". La recette pour les fabriquer avait même été détaillée à la télévision.

Plus de 160 000 dollars récoltés

"Nous avons été très touchés par les images des ukrainiens en train de fuir et nous voulions faire quelque chose dans notre champ de compétence. Quelque chose auquel nous savions que nos collectionneurs et nos clients seraient sensibles", a expliqué sur Fox News le patron de Citizen Brick, Joe Trupia. Il annonce donc début mars le lancement d'une vente caritative : une figurine Zelensky pour 100 dollars et un cocktail molotov pour 10 dollars. L'ensemble des fonds sont reversés à l'ONG Direct Relief, qui procure une assistance médicale d'urgence en Ukraine et donnant notamment du matériel médical.

Un premier lot a été fabriqué et s'est vendu en quelques heures. 16 000 dollars de dons sont récoltés. Un deuxième lot, plus grand, est lancé et s'écoule en moins de 24 heures : 145 000 dollars. L'engouement est tel que les employés de Citizen Brick sont venus travailler sur leurs jours de repos. Depuis, l'opération a gagné en notoriété et Citizen Brick a reçu de nombreuses demandes pour un troisième lot, mais ça n'arrivera pas, faute d'approvisionnement suffisant à portée de cette petite entreprise habituée à un marché de niche. "Nous demandons à tous ceux qui n'ont pas pu nous en commander de faire directement un don à Direct Relief ou la Croix Rouge", précise désormais Joe Trupia.

Citizen Brick, qui n'est pas une filiale Lego, s'est aventuré loin de son domaine habituel. L'entreprise créé et vend habituellement des figurines customisées de la marque, pour proposer des visages différents, des habits différents et des thèmes conçus pour un public plus adulte. Ils sont notamment les auteurs d'une figure inspirée de la série Magnum (avec sa chemise rouge à fleurs), une autre de la série Breaking Bad (en train de créer de la méthamphétamine) ou encore du guitariste d'AC-DC, Angus Young (en habit d'écolier). L'une des spécialités est aussi de proposer des personnages avec un regard qui laisse supposer une consommation de drogues et des accessoires en verre qui servent à inhaler de grandes bouffées...

Des millions de dollars d'aide

Lego a pris soin de préciser que le créateur officiel des figures n'avait rien à voir avec cette initiative, car elle s'impose comme politique de ne pas recréer de façon réaliste des armes modernes, comme ce très fidèle cocktail molotov. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le géant du jouet a toutefois fait don de plus de 16 millions de dollars à des associations et a arrêté d'approvisionner la Russie en représailles.

Dans le milieu de la figure LEGO, d'autres entreprises comme Citizen Brick ont lancé des opérations de mobilisation similaires. Brickmania propose de son côté des kits complets de véhicules militaires ukrainiens. Les sommes récoltées (plus de 30 000 dollars pour l'instant) sont reversées à la Crois Rouge et d'autres associations humanitaires.

Des internautes s'amusent même à imaginer d'autres kits de lego, comme un tracteur ukrainien qui remorque un char russe derrière lui, comme cela a pu être constaté à plusieurs reprises, quand des soldats russes, faute de carburant, se sont retrouvés obligés d'abandonner des véhicules de guerre.

