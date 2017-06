Valérie Lemercier, Virginie Despentes, Jacquemus, Patrick Boucheron et Jeff Koons : retrouvez les meilleurs moments de la semaine de « Boomerang » d’Augustin Trapenard.

Valérie Lemercier

Elle écrit, chante, danse, préside, joue et réalise. "Marie-Francine", son cinquième film, est sorti mercredi. "Marie-Francine", un prénom glamour pour une comédie romantique, sur un quinquagénaire en galère mais pour qui rien n'est perdu.

Je l'ai trouvée ma voie. Je l'ai cherchée.

Virginie Despentes

Le troisième volume de "Vernon Subutex" vient de sortir et achève sa grande fresque romanesque.

On ne se raconte pas la même histoire. Comment on va faire pour vivre au même endroit quand même ?

Jacquemus

Dans une grande exposition présentée à la fois au MuCEM - Musée des Civilisations et de la Méditerranée – et Musée d’Art Contemporain de Marseille, il déclare sa flamme à la cité Phocéenne – entre installations, sculptures et images

Mes collections, ce sont mes biographies.

Patrick Boucheron

Il lui consacrait, l’été dernier, une chronique sur cette antenne, dont les retranscriptions viennent de sortir en librairie. Machiavel dont la figure ne cesse, depuis cinq siècles, d’inquiéter, d’interroger, et de décrire le présent.

Si il n'y a pas de rapports de force, il n'y a pas de politique.

Jeff Koons

Il est l’un des artistes contemporains les plus importants de ce siècle. Ses œuvres sont aussi spectaculaires que controversées.

La chose la plus choquante, c'est l'honnêteté. C'est ce à quoi on réagit.

