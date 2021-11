La lauréate du prix Inter 2014 était l'invitée de Boomerang à l'occasion de son tout nouveau livre "Plasmas". Pour sa carte blanche, au micro d'Augustin Trapenard, elle a écrit quatre textes à travers lesquels elle partage sa propre sensibilité vis-à-vis des quatre éléments qui composent notre univers, notre monde.

"Les 4 éléments de la nature" - La carte blanche de l'écrivaine Céline Minard © Getty / stdemi

Quatre textes inédits, histoire de se perdre quelques instants dans le vent, dans les profondeurs de l'eau, les éclats du feu et les vertus de la terre. Quatre éléments très présents dans son tout nouveau livre :

2 min "Les 4 éléments de la nature" - La carte blanche de l'écrivaine Céline Minard Par Augustin Trapenard

Le vent

Céline Minard : "Il est humide. Il est sec. Il est bon. Il est mauvais. Sur la terre, sur la mer, il est indispensable. Il est illimité, sans égal. Il va semer le désordre au conseil, il ne donnera pas son accord. La mer a blanchi quand il a surgi par les champs, par les bois, on ne l'a pas vu. Il n'est pas pris. Il est bien vivant. Il ne vient pas quand on l'attend. Il ne berce pas doucement, il souffle en rafales. Il est loin. Il est là. Il donne de la voix. Plus vaste sa bannière. Il est muet. Il est fou. Il est fort. Il s'enroule et s'emballe. Il est discourtois. Il est doux. Il est véhément. Il est audacieux. Il va causer des torts au conseil. Il ne donnera pas son accord.

L'eau

Deux souris sur le sol, la pluie les désole. Des draps sur un fil, la pluie les délave. Des bourgeons sur la branche, la pluie les développe. On coule des routes sur le sol, la pluie les dévale. On pose des villes, des buildings. On pose des pipelines. On pose des lignes de digues et des ponts, la pluie, les enveloppe. On pose des clous, la pluie les enfonce. On pose des verrous, la pluie les défonce. On pose des villas sur le sable, la pierre, la boue dans la vallée, la pluie les emporte.

Le feu

Lumière d'une lampe de bureau, lumière d'opale. Lumière d'une lance, lumière évanescente. Lumière d'une lampe à pétrole, lumière de flammèche. Lumière trouée de lune, lumière de grenade fumigène. Lumière dans la nuit, lumière d'huile. Lumière de bombe, lumière froide. Lumière d'une lampe à alcool, lumière de cristal, éclairs. Lumière de volcans, lumière d'éventrement, l'incendie.

La terre

Mon cheval aux oreilles en épi. Mon cheval aux jambes d'argile. Mon cheval à la crinière de petits arcs-en-ciel aux yeux d'étoiles grand ouverts. Mon cheval à la tête du troupeau. Mon cheval aux dents de coquilles. Mon cheval, ses sabots sur la peau de mon cœur, les oreilles en avant, comme un tambour. Mon cheval court".

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - Boomerang : L'art d Céline Minard

🎧 SUIVRE - Tous les entretiens d'Augustin Trapenard, du lundi au vendredi à 9h05

▶︎▶︎▶︎ @BoomerangInter