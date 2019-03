Wikimedia et les Archives Nationales viennent de lancer un appel à financement participatif pour embaucher une ou un wikipédienne ou wikipédien en résidence. C'est une nouvelle façon d'améliorer les contributions sur la célèbre encyclopédie en ligne.

Les Archives Nationales de France espèrent accueillir un wikipédien en résidence © AFP / DENIS CHARLET

S'il l'appel de fonds fonctionne bien, les Archives Nationales auront donc bientôt une ou un wikipédienne ou wikipédien en résidence. Projet : permettre à quelqu'un pendant 6 mois ou un an de travailler dans les services des Archives Nationales pour accélérer les habitudes de contribution à Wikipédia au sein des équipes.

Il faut d'abord se souvenir que dans les institutions culturelles comme la Bibliothèque Nationale de France ou les Archives Nationales, ce sont les personnels eux-mêmes qui créent ou complètent les fiches de l'encyclopédie sur Internet, Wikipédia. C'est important de le savoir car cela tempère les critiques généralement opposées au site parmi les plus consultés et le plus amateur au sens noble, de la toile. Des professionnels de référence sont aussi contributeurs. Il faut se rappeler aussi que Wikimedia France est l'association française, créée en 2004, qui oeuvre pour le libre partage de la connaissance au travers des projets Wikimédia (Wikipédia, le Wikitionnaire, Wikimédia Commons, Wikidata, etc.).

Un wikipedien en résidence aide à transmettre les bonnes pratiques de contribution

Sur l'ensemble des communautés wikipédiennes dans le monde entier, l'expérience de wikipédiens en résidence existe depuis 2010 mais elle n'a quasiment pas été mise en oeuvre en France, sauf en 2011 au Château de Versailles. De part le monde environ 170 cas de résidence ont été recensées, pour des contrats de quelques heures par semaine ou beaucoup plus.

"L'objet n'est pas de mettre quelqu'un qui vient écrire des notices au sein des institutions culturelles, mais plutôt quelqu'un qui va enseigner et transmettre les bonnes pratiques de contribution sur Wikipédia auprès des équipes", explique Pierre-Yves Beaudouin, président de la fondation Wikimedia France.

Le wikipédien en résidence n'est donc pas un wikipédien rémunéré pendant que les autres contribuent bénévolement. Il ne fait pas la même chose que ces homologues.

Aux Archives Nationales de France, les différents services (450 agents) ont des contributeurs qui abondent les pages de l'éncyclopédie la plus consultée d'internet. Là il va s'agir de stimuler encore plus les contributions.

Ghislain Brunel, chargé des publics aux Archives Nationales de France, confirme que déjà, les équipes contribuent. Récemment les Archives ont mis en ligne dans la fiche Marie-Antoinette et dans la base Wikisource, la dernière lettre de Marie-Antoinette. Tous les documents des Archives Nationales sont d'utilisation libre depuis 2017, mais encore faut-il savoir qu'ils existent. En les postant dans les pages de Wikipedia les internautes sauront qu'ils sont utilisables.

"La présence de quelqu'un parmi nous, permettra d'accentuer la participation des équipes des Archives à la grande encyclopédie d'internet. Il y a beaucoup de notices à faire, notamment sur des personnages très importants mais moins connus du grand public pour lesquels nous avons bien sûr des documents et dont nous nous connaissons bien l'histoire".

L'appel à financement sera mis en valeur sur la page d'accueil du moteur de recherche Qwant.

Le mois de la contribution

Du 1er au 31 mars aura lieu la sixième édition du Mois international de la contribution francophone. Les contributeurs francophones organisent à cette occasion de nombreux événements pour faire découvrir Wikipédia et comment contribuer à la plus grande encyclopédie du monde.

Plus d'une soixantaine d'ateliers avaient eu lieu lors de l'édition précédente dans différents pays comme la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, le Cameroun ou encore le Bénin. La programmation de cette année est en cours et disponible ici. Ce projet s’inscrit dans le cadre de WikiFranca, une collaboration des organisations francophones du mouvement, telles que Wikimédia France, Wikimédia CH (Suisse), Wikimédia Canada et des groupes de travail affiliés qui participent aux projets Wikimedia en langue française.